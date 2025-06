Giữa lúc sáp nhập xã, phường, Nghệ An có một chỉ số tăng mạnh, tạo tiền đề vẽ lại "bản đồ văn hóa" theo xu hướng mới

Hướng đến sáp nhập: Sức bật từ những con số

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, đến hết tháng 6/2025, toàn tỉnh đã đón khoảng 6,2 triệu lượt khách, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 3,82 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt 50.800 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 18.843 tỷ đồng, riêng doanh thu từ các hoạt động trực tiếp đạt khoảng 7.307 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Nghệ An đón lượng khách tăng vọt sau gần nửa đầu năm 2025

Các điểm đến quen thuộc như Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên, Vườn quốc gia Pù Mát, hay các khu nghỉ dưỡng sinh thái như Mường Thanh Green Land Diễn Lâm tiếp tục là thỏi nam châm hút khách. Lễ hội Làng Sen toàn quốc và Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2025 cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của tỉnh.

Song song với đó, xu hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng và trải nghiệm sinh thái - văn hóa đang ngày càng được ưa chuộng, mở ra hướng đi mới cho các sản phẩm du lịch địa phương.

Tái cơ cấu hành chính: Tác động đến du lịch

Trong bối cảnh ngành du lịch tăng trưởng mạnh, quá trình sáp nhập hành chính tại Nghệ An diễn ra gần như song song. Theo chủ trương của Nhà nước, tỉnh Nghệ An đang tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã không đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số.

Nghệ An đang thực hiện nhanh chóng kế hoạch sáp nhập xã, phường tại các cấp trong tỉnh

Một số địa phương có thế mạnh du lịch như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Con Cuông nằm trong diện sáp nhập, hợp nhất hoặc điều chỉnh địa giới hành chính. Điều này không chỉ thay đổi mô hình tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến phương thức tổ chức và quản lý hoạt động du lịch tại các địa phương.

Ở nhiều xã và huyện sau sáp nhập, các trung tâm văn hóa, trạm y tế, phòng chức năng… được tổ chức lại theo mô hình Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời giảm bớt đầu mối quản lý. Việc này đòi hỏi ngành du lịch địa phương phải có sự điều chỉnh trong việc xin cấp phép tổ chức lễ hội, phối hợp xúc tiến quảng bá, hoặc phân bổ nguồn lực đầu tư.

Dù có những khó khăn nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp, nhiều chuyên gia cho rằng sáp nhập là cơ hội để Nghệ An thực hiện tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng tinh gọn, tập trung và liên kết vùng – đặc biệt khi các điểm đến trọng điểm như Cửa Lò đang được kết nối chặt chẽ hơn với Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu.

Hướng đi từ nay đến cuối năm

Bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến, Nghệ An đang hướng đến mục tiêu đạt 6,2 triệu lượt khách lưu trú và 135.000 lượt khách quốc tế vào cuối năm 2025. Tổng doanh thu từ du lịch dự kiến đạt 11.900 tỷ đồng.

Tỉnh sẽ tiếp tục quảng bá các sản phẩm du lịch mới thông qua các sự kiện như hội thảo khoa học, hội chợ du lịch, các hội thi chuyên môn và chương trình khảo sát sản phẩm. Trong đó, đáng chú ý là hoạt động liên kết du lịch liên vùng như Hội nghị “Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình: Hành trình du lịch xanh” tổ chức tại VITM Hà Nội 2025.

Song hành với phát triển thị trường, quá trình hoàn thiện bộ máy hành chính cấp xã, cấp huyện sau sáp nhập cũng sẽ tiếp tục được đẩy nhanh để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch hoạt động.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn