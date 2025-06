Vụ hơn 20 người suýt bị nước cuốn tại Nghệ An: Nguy hiểm đến từ đâu?

Biển cảnh báo nguy hiểm trên bãi tắm tại Khu du lịch biển Diễn Thành (thị trấn Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An). (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Huyện Diễn Châu (Nghệ An) có bờ biển dài hơn 25km, nhiều bãi biển tự nhiên, thu hút du khách như các bãi Cửa Hiền, Diễn Thành, Diễn Kim, Hòn Câu…

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 1, các bãi biển trên đều có gió mạnh, sóng to. Đặc biệt vào thời điểm từ 15 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, triều cường dâng cao kết hợp với gió mạnh khiến các bãi biển có sóng lớn, cuồn cuộn liên hồi đổ xô vào đất liền tạo nên dòng chảy mạnh, xiết và xoáy.

Điều đáng ngại là bất chấp những khuyến cáo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về việc không tham gia tắm biển, không tổ chức các hoạt động vui chơi trên biển, người dân vẫn rủ nhau ra bãi biển tắm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao.

Tại bãi biển Diễn Thành (thị trấn Diễn Thành), do nhận thức được sự nguy hiểm khi tắm biển lúc sóng lớn nên lượng khách ra biển đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, không ít người chủ quan vẫn "vô tư" xuống biển tắm, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng.

Cao điểm như chiều 14/6, có gần 30 người trong đó có nhiều trẻ nhỏ, phụ nữ mang theo con đã ra biển tắm. Khoảng thời gian người dân ra biển tắm từ 15 giờ đến chiều muộn mỗi ngày.

Đây cũng là thời điểm triều cường dâng cao đạt đỉnh điểm, kết hợp với gió mạnh làm mặt biển xuất hiện những trận sóng lớn đổ liên hồi vào bờ và tạo dòng chảy mạnh khi nước rút xa bờ.

Nhiều người chủ quan cho rằng tắm biển lúc có sóng lớn mới có cảm giác thích thú vì được ngụp, lặn trong sóng biển.

Chị Hồ Thị Hằng (xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu) cho biết, liên tục những con sóng cao, mạnh từ ngoài xô vào cho người tắm cảm giác rất thích. Khi tắm, đừng đi quá xa bờ, giữ mực nước biển không quá ngực là sẽ không nguy hiểm.

Một nhóm em nhỏ đi tắm biển trên địa bàn xã Hùng Hải (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vào chiều 14/6 khi triều cường dâng cao, sóng lớn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Nhưng theo những ngư dân lâu năm trong nghề đi biển ở các xã Diễn Thành, Ngọc Bích, việc tắm biển trong điều kiện sóng to, gió mạnh, triều cường dâng cao là rất nguy hiểm và có thể xảy ra đuối nước bất cứ lúc nào.

Theo anh Phan Văn Anh (xã Diễn Thành), xu hướng sóng biển sẽ đẩy người tắm vào bờ.

Nhưng khi lượng nước đổ vào bờ quá lớn do nhiều con sóng cao hơn đầu người xô vào đất liền rồi đột ngột đổ xuống như những cột nước bị gãy khiến lượng nước trong bờ nhiều và quá trình chảy ngược lại ra biển với dòng chảy mạnh khiến người tắm bị ngã và sẽ trôi ra xa.

Nếu là người không biết bơi, hoặc phụ nữ hay trẻ em thì rất nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Nếu không có người phát hiện và ứng cứu kịp thời thì điều không may rất dễ xảy ra.

Không riêng bãi biển Diễn Thành, dọc bờ biển thuộc các xã Hùng Hải, Diễn Kim, Diễn Trung dài hàng chục km cũng có nhiều điểm người dân địa phương và các xã lân cận trong huyện tìm đến tắm biển.

Địa điểm thu hút nhiều người tắm là những nơi ngư dân các làng biển neo đậu bè mảng. Đây là những bãi tắm tự phát, hoàn toàn không có hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm. Phần lớn người đi tắm biển là các em nhỏ, không có người lớn trông coi nên cực kỳ nguy hiểm.

Ngư dân Phạm Văn Sỹ (xã Diễn Kim) cho hay bãi biển xã Diễn Kim dài gần 7km. Khu vực bờ biển nơi đây có đặc điểm sóng to, cao hơn những bãi biển vùng khác trong huyện bởi tiếp giáp với Cửa biển Lạch Vạn, nơi đón sóng, tập trung rất nhiều sóng.

Những ngày qua, trước tình hình sóng to, gió mạnh, triều cường dâng cao, ngư dân các làng biển đã dừng chuyến đi biển, kéo bè mảng vào tận sát rừng phi lao có vị trí cao để tránh hư hại phương tiện do sóng to, cường suất lớn.

Bãi biển Cửa Hiền (xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) những ngày qua luôn bị nhiễu động bởi sóng to, gió lớn, gây mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với du khách tắm biển. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Cũng theo ngư dân Phạm Văn Sỹ, người dân đi tắm biển chủ yếu là người địa phương và các xã lân cận. Có rất nhiều cháu nhỏ rủ nhau đi theo nhóm ra tắm biển khi thủy triều dâng cao, sóng to, gió mạnh mà không có áo phao, phao bơi.

Sợ các cháu gặp nguy hiểm, mọi người cũng nhắc nhở, cấm các cháu tắm, nhưng cấm chỗ này, các cháu lại di chuyển đến vị trí khác để tắm.

Cách các bãi tắm biển thuộc xã Diễn Kim khoảng 1km là khu vực bãi biển Hòn Câu (xã Hùng Hải). Đây cũng là địa điểm thu hút khá đông người dân đi chơi, tắm biển.

Trong điều kiện sóng to, gió lớn, thủy triều dâng cao thì khu vực biển Hòn Câu tiềm ẩn những rủi ro, mất an toàn rất lớn.

Bởi xung quanh những tảng đá, mỏm đá nằm cách bờ khoảng 25 đến 30m sóng đánh rất mạnh, dưới chân các tảng đá, mỏm đá dòng chảy mạnh, nhiều sò, điệp và có những hố sâu do nước ngầm chảy xiết.

Theo ngư dân Trần Văn Hiền (xã Hùng Hải), tắm biển ở bãi Hòn Câu khi thủy triều dâng cao dù có biết bơi, người lớn hay trẻ em đều rất nguy hiểm, bởi sóng ở đây rất mạnh và cao.

Khi người tắm bị sóng phủ đầu, chưa kịp xác định phương hướng thì những con sóng lớn khác ập tới, xô người tắm vào khu vực đá nổi, đá ngầm. Nặng thì bị ngất, nhẹ thì chân tay bị xước xát do va phải đá và các mảng bám của vô số con hàu, hà ký sinh trên các mỏm đá.

Tại bãi biển Cửa Hiền (xã Diễn Trung), những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 1, bờ biển luôn bị nhiễu động bởi sóng to, gió lớn, gây mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với du khách tắm biển. Việc du khách tắm biển ở bãi biển này lúc sóng to, gió lớn, triều cường đạt đỉnh cũng rất nguy hiểm vì nguy cơ đuối nước rất cao và bị sóng xô vào bờ đá.

Nhiều em nhỏ tắm biển thuộc địa bàn xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu, Nghệ An) trong điều kiện sóng to, gió lớn, thủy triều dâng cao, cực kỳ nguy hiểm bởi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất lớn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Đại diện chính quyền các xã ven biển, bãi ngang huyện Diễn Châu cho biết, để giảm thiểu tình trạng đuối nước xảy ra trên địa bàn, những năm qua công tác tuyên truyền về phòng, chống đuối nước được cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm và chỉ đạo, giao cho các đoàn thể Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xã thường xuyên tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; quản lý tốt con em trong dịp nghỉ hè.

“Những ngày, thời điểm bờ biển có gió lớn, sóng to, sóng dội, sóng ngược, biến động thủy triều mạnh, chúng tôi khuyến cáo người dân, đặc biệt các cháu học sinh, các em nhỏ, phụ nữ không nên ra biển tắm, lội nước để tránh nguy cơ đuối nước và những sự việc đáng tiếc xảy ra,” ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Diễn Kim chia sẻ./.

Tác giả: Hải An-Xuân Tiến

Nguồn tin: vietnamplus.vn