Tích hợp nhiều tiêu chí trong cùng phương thức tuyển sinh ĐH, thí sinh lưu ý gì?

Năm 2026, Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến sử dụng phương thức xét phỏng vấn, đánh giá thí sinh.

Trường yêu cầu thí sinh cần có học lực và hạnh kiểm 5 kỳ đầu THPT đạt khá, điểm trung bình ba năm của hai môn Toán và Ngữ văn đạt từ 15 trở lên. Thí sinh tốt nghiệp tại nước ngoài phải có điểm trung bình học tập tối thiểu 2.5/4 hoặc tương đương.

Thí sinh sẽ được tính điểm thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ; tham gia phỏng vấn, viết bài luận hoặc thi trắc nghiệm, tùy từng chương trình. Tổng điểm đánh giá là 100.

Thang điểm đánh giá như sau:

Với chương trình Đổi mới và phát triển toàn cầu (Quốc tế học), thí sinh thực hiện phỏng vấn và viết bài luận bằng tiếng Anh. Các chương trình còn lại thực hiện phỏng vấn bằng tiếng Việt.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cũng sử dụng phương thức kết hợp giữa kết quả học tập THPT (kết quả học bạ) và phỏng vấn. Theo đó, thí sinh có điểm trung bình cộng tổ hợp 3 môn phù hợp với ngành xét tuyển đạt từ 8,3 trở lên và đảm bảo kết quả học tập trong cả năm học lớp 11 và lớp 12 được đánh giá từ mức tốt trở lên sẽ được miễn bài kiểm tra kiến thức và tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng tuyển sinh.

Còn tại ĐH Bách khoa Hà Nội, với phương thức xét tuyển tài năng, trường có diện xét theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Ngoài điều kiện về học bạ, thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện: Là học sinh giỏi cấp tỉnh, thi khoa học kỹ thuật quốc gia, học sinh chuyên, hay từng tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Việc phỏng vấn nhằm đánh giá sự hiểu biết của thí sinh về xã hội nói chung, không kiểm tra kiến thức học tập. Các nội dung đánh giá gồm: Hiểu biết về trường, về chương trình đào tạo mà thí sinh dự định đăng ký xét tuyển, kế hoạch học tập nếu trúng tuyển, khả năng trình bày, lập luận, thuyết phục, đối đáp và năng khiếu riêng của bản thân (nếu có).

Thí sinh phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến, thời lượng tối đa 15 phút. Đối với mỗi câu trả lời của thí sinh, các thành viên trong tiểu ban phỏng vấn sẽ thực hiện cho điểm vào ô tương ứng.

Tích hợp nhiều đầu điểm trong cùng một phương thức

Đại học Kinh tế TP.HCM vừa công bố đề án tuyển sinh với điều chỉnh lớn về phương thức xét tuyển.

Theo đó, năm 2026, dự kiến trường áp dụng 2 phương thức chung cho tất cả chương trình và cơ sở đào tạo: Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và xét tuyển kết hợp.

Đáng chú ý, phương thức xét tuyển kết hợp có thang điểm 100, được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm thi x Hệ số a + Điểm trung bình các năm học THPT x Hệ số b + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Phần điểm thi, thí sinh có thể dùng điểm của một trong các kỳ thi vào năm 2026: Điểm thi tốt nghiệp THPT (theo tổ hợp môn), đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT) hoặc kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT (chỉ áp dụng cho cơ sở Vĩnh Long). Nếu có nhiều loại điểm, thí sinh được chọn điểm cao nhất.

Điểm trung bình các năm học THPT = (điểm trung bình lớp 10 x 1 + lớp 11 x 2 + lớp 12 x 3)/6.

Về khối xét tuyển, trường sẽ nhân đôi điểm môn Toán và bổ sung thêm 2 tổ hợp (Toán - Giáo dục kinh tế và pháp luật - Tiếng Anh và Toán - Tin học - Tiếng Anh). Riêng chương trình tiếng Anh thương mại, điểm môn Tiếng Anh được nhân đôi.

Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM dự kiến năm 2026 sẽ xét tuyển theo 3 phương thức. Ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ưu tiên xét tuyển theo Đề án tuyển sinh của Trường, 2 phương thức còn lại gồm: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (trừ các ngành tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu).

Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM và kết quả thi môn năng khiếu do trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM tổ chức (áp dụng cho 4 ngành: Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa).

Nhiều tiêu chí có làm khó thí sinh?

TS. Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cho rằng, việc mở rộng và đa dạng hóa các tiêu chí xét tuyển, nhằm thích ứng với sự thay đổi trong cách học, cách đánh giá năng lực của học sinh phổ thông hiện nay. Các phương thức tuyển sinh được thiết kế theo hướng đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh, không chỉ dựa trên kết quả học tập mà còn chú trọng năng lực tư duy và mức độ phù hợp với đặc thù đào tạo.

Thầy Nguyễn Minh Tuấn - giáo viên dạy Toán THPT tại Hà Nội cho rằng, việc kết hợp nhiều tiêu chí trong tuyển sinh giúp thí sinh có thêm "phao cứu sinh" nếu như kết quả các bài thi tốt nghiệp THPT hay các bài thi riêng chưa thực sự tốt. Cách xét tuyển này cũng đánh giá được năng lực của thí sinh toàn diện hơn, không phụ thuộc vào một kênh nhất định.

TS Lê Đình Nam, Phó Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho việc xét tuyển đại học, trong giai đoạn này, thí sinh cần tập trung học tốt chương trình chính khóa để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như hoàn thành tốt các kỳ thi riêng.

Ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cũng có mở rộng cơ hội xét tuyển đại học bằng cách tham gia các kỳ thi riêng như kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. “Đây là các kỳ thi của Việt Nam, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, thí sinh không cần ôn thêm quá nhiều, chi phí đăng ký thi không cao, lại được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Đơn cử như kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, cuốn cẩm nang thi tư duy hoàn toàn miễn phí, các em chỉ cần ôn kỹ theo những nội dung này kết hợp với năng lực đã được rèn luyện tại trường phổ thông đã có thể làm tốt bài thi. Ngoài ra, các em cũng có thể chuẩn bị thêm các kết quả học tập khác để tăng cơ hội cho bản thân”.

Bên cạnh đó, TS Lê Đình Nam cũng lưu ý, giai đoạn này thí sinh cần tìm hiểu kỹ về các ngành nghề muốn xét tuyển, cần hiểu rõ bản thân hứng thú với lĩnh vực nào, tích cực tham gia các sự kiện, ngày hội hướng nghiệp để có cái nhìn rõ hơn về ngành nghề.

Bên cạnh đó, năm 2026 dự kiến sẽ có một số thay đổi trong công tác tuyển sinh đại học, thí sinh cần theo dõi bám sát những điểm mới chung của Bộ GD-ĐT cũng như công tác tuyển sinh của các trường.

“Thí sinh nên ghi chú lại những mốc thời gian quan trọng trong xét tuyển đại học để không bị bỏ lỡ, thường xuyên theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường trên các fanpage”, thầy Nam lưu ý.

