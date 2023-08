Giấu kín lượng vàng trang sức trị giá 400 triệu đồng dưới gầm giường, vẫn mất...

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Đắc Huy (SN 1986, trú tại thôn Văn Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 6-8, chị N.T.H (trú tại xã Hiệp Lực) đến Công an huyện Ninh Giang trình báo về việc, trung tuần tháng 7 vừa qua, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập, lục soát, trộm cắp nhiều đồ trang sức bằng vàng tổng trị giá tài sản hơn 400 triệu đồng. Số tài sản giá trị này được gia đình cất kín ở gầm giường, vậy mà...

Đối tượng Huy thực nghiệm hành vi trộm cắp đồ trang sức.

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, lãnh đạo Công an huyện Ninh Giang đã chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung điều tra truy xét và khẩn trương làm rõ đối tượng.

Quá trình điều tra xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đắc Huy, người quen của gia đình. Tuy nhiên, do là lái xe đường dài, di chuyển nhiều nên công tác truy xét đối tượng của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Kiên trì lần theo dấu vết, Công an huyện Ninh Giang phát hiện Huy đang ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Bị triệu tập đến Cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đang tiến hành xác minh để thu hồi tài sản, trả lại cho bị hại.

Tác giả: Xuân Thúy

Nguồn tin: anninhthudo.vn