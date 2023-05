Tiêu hết tiền, dựng hiện trường giả báo mất trộm

Chiều 26/5, Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà H.T.T.N (SN 1975, trú thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền) số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi “báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, vào sáng 9/5, bà N đến cơ quan Công an trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản gồm 70 triệu đồng và 5 chỉ vàng tây 18K trong tủ áo quần tầng 2 của nhà mình.

Bà N bị Công an huyện Phong Điền xử phạt vi phạm hành chính do báo thông tin giả, không đúng sự thật.

​Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phong Điền đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp Công an xã Phong Hải điều tra, xác minh. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, kết hợp lời trình bày của bà N, cơ quan Công an nhận định, bà N dựng hiện trường giả để báo mất trộm tài sản.

​Trước những chứng cứ, tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra của Công an huyện Phong Điền, bà N khai nhận, từ tháng 11/2022, được chồng giao quản lý số tiền 70 triệu đồng. Quá trình chi tiêu hàng ngày, tiêu hết số tiền trên, sợ chồng la mắng nên bà N tự phá ổ khoá cửa tủ, làm vung vãi áo quần, tạo hiện trường giả rồi báo cơ quan Công an bị mất tiền, vàng.

Tủ áo quần do bà N dựng hiện trường giả để trình báo mất trộm tài sản.



​Theo Công an huyện Phong Điền, việc báo tin giả, sai sự thật không chỉ gây tâm lý hoang mang, bất an đối với người dân, làm mất ANTT tại địa phương mà còn làm mất thời gian, công sức của lực lượng Công an khi phải tập trung, huy động lực lượng, phương tiện điều tra, làm rõ vụ việc. Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn