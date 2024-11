'Giấu' cổ đông đem 600 tỷ cho thành viên thuộc hệ sinh thái VNDirect vay, CIENCO4 (C4G) bị thanh tra UBCKNN chỉ ra một loạt sai phạm

Vi phạm sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán

Ngày 11/10/2024, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Kết luận thanh tra số 104/KL-TT về việc thanh tra tại Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (mã ck: C4G), chỉ ra loạt sai phạm trong đó đáng chú ý là vi phạm về việc sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo Kết luận thanh tra kể trên, về giao dịch với bên liên quan: Theo danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 26/3/2024, Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink (Trustlink) là cổ đông của Công ty, nắm giữ 2.305.000 cổ phiếu C4G. Từ ngày 01/4/2024, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho Trustlink vay theo các Hợp đồng cho vay số 01042024-01/HĐVTSV/TT ngày 01/4/2024 (350 tỷ đồng) và số 01072024-04/HĐVTSV/TT ngày 01/7/2024 (374 tỷ đồng), vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Qua rà soát sao kê tài khoản phong tỏa số 17008068979797 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Ba Đình cho thấy, ngày 04/3/2022 Công ty bắt đầu thực hiện giải tỏa tài khoản phong tỏa.

Đoàn Thanh tra thực hiện chọn mẫu một số giao dịch giải ngân của Công ty, cho thấy: Ngày 04/3/2022, Công ty đã chuyển 500 tỷ đồng cho Trustlink theo các Hợp đồng vay tài sản số 04032022-01/HĐVTSV/TT, số 04032022-02/HĐVTSV/TT, số 04032022-03/HĐVTSV/TT ký ngày 04/3/2022 (tổng giá trị 500 tỷ đồng, thời gian vay từ 01-03 tháng, lãi suất 8,95%-10%/năm).

Trongkhoảng thời gian từ ngày 19/4/2022 đến ngày 25/8/2022, Trustlink đã chuyển trả lại toàn bộ số tiền vay kèm tiền lãi vay vào tài khoản này.

Theo báo cáo của Công ty, giao dịch này được thực hiện theo nội dung được HĐQT thông qua tại Quyết định số 2338/QĐ-HĐQT ngày 03/3/2022 về việc sử dụng số tiền tạm thời nhàn rỗi để gửi/cho vay/mua chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn ngắn hạn tại các tổ chức tài chính, số tiền tối đa không quá 555 tỷ đồng. Nội dung này đã được báo cáo ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc đã cho doanh nghiệp khác vay ngắn hạn khoản tiền nhàn rỗi tạm thời với tổng giá trị 500 tỷ đồng với lãi suất 8,95%-10%/năm.

Đến ngày 07/3/2022, Công ty tiếp tục chuyển 200 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa vào tài khoản số 5100000210 của Công ty mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nghệ An và 300 tỷ đồng vào tài khoản số 021704070797979 của Công ty mở tại Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) – Chi nhánh Hà Nội. Qua rà soát sao kê tài khoản số 021704070797979 mở tại HDBank cho thấy ngày 07/3/2022, Công ty đã thực hiện chuyển 100 tỷ đồng cho Trustlink với nội dung “Chuyen tien vay tai san cho Cong ty Trustlink”.

Thời điểm này, Công ty vẫn đang sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để cho Trustlink vay 500 tỷ đồng. Theo báo cáo của Công ty, đây là khoản Công ty cho Trustlink vay, đến ngày 10/3/2022, Trustlink chuyển trả vào tài khoản chứng khoán của Công ty mở tại Công ty cổ phần chứng khoán VNDriect (VNDirect).

Như vậy, tại ngày 07/3/2022, Công ty đã sử dụng 600 tỷ đồng (vượt quá 50%) số tiền thu được từ đợt chào bán cho Trustlink vay mà chưa được ĐHĐCĐ thông qua.

Mặt khác, Công ty đã thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị vượt quá 50% số tiền thu được từ đợt chào bán mà chưa được ĐHĐCĐ thông qua và không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo quy định tại mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thanh tra UBCKNN đề nghị công ty khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót sau thanh tra, cụ thể: Về nghĩa vụ CBTT, rà soát nghĩa vụ CBTT, đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo quy định.

Chào bán, phát hành chứng khoán, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật trong việc chào bán, phát hành chứng khoán, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, nghĩa vụ báo cáo, CBTT liên quan đến đợt chào bán, phát hành. Công ty và Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022, 2023.

Công ty phải báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất thông qua về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi lớn hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán năm 2022, 2023; báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022, 2023 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Về quản trị, công ty phải thu hồi các khoản cho Trustlink vay; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mẫu tại Phụ lục II Thông tư số 116/2020/TT-BTC; khắc phục bổ sung Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và 2023, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên đầy đủ nội dung theo quy định.

Bóng dáng VNDirect sau những đợt tăng vốn

Trustlink là công ty thành viên của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã IPA), pháp nhân trong hệ sinh thái của nhóm chủ CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND). VNDirect chính là tổ chức tư vấn niêm yết của Cienco4 vào năm 2018. Đến cuối năm 2019, CTCK này chính thức trở thành cổ đông lớn của Cienco4 sau khi mua vào 3,2 triệu cổ phiếu C4G để tăng sở hữu lên 8,15% vốn.

Ngay trước đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn của CIENCO4 năm 2023, VNDirect bất ngờ có động thái gom mạnh. Sau khi CIENCO4 thực hiện chào bán 112,3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của VNDirect tại công ty này ở mức 7,72%. Cùng thời điểm, Trustlink cũng nắm hơn 2,3 triệu cổ phiếu C4G.

Trước đó, bộ đôi VNDirect và Trustlink cũng tham gia thu xếp vốn cho đợt phát hành trái phiếu của CIENCO4 vào tháng 11/2021. Một trong các tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng vay vốn của các cá nhân, tổ chức cho Trustlink vay làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2024, CIENCO4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 790 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, công ty lãi sau thuế gần 55,2 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng 2024, CIENCO4 đạt 2.216 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế gần 155 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 50% so với cùng kỳ.

Năm 2024, CIENCO4 lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm, CIENCO4 đã thực hiện 49% kế hoạch doanh thu và 62% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản CIENCO4 giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn 9.518 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đạt gần 497 tỷ đồng, giảm 30%; các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên gần 4.008 tỷ đồng. Mặt khác, CIENCO4 đang còn 5.620 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty còn lần lượt ở mức 947 tỷ đồng và 1.967 tỷ đồng.

Tác giả: Quỳnh Chi

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn