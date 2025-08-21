Nữ đại gia sinh năm 1988 chi 20.500 tỷ xây toà nhà cao thứ 3 tại Việt Nam

Tòa tháp tài chính Saigon Marina IFC vừa đi vào hoạt động trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc mới tại trung tâm TP.HCM.

Với 55 tầng nổi, 5 tầng hầm và chiều cao khoảng 240 mét, công trình này hiện nằm trong top 3 tòa nhà cao nhất Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 và Keangnam Hanoi Landmark Tower.

Đáng chú ý hơn cả, người đứng sau khoản đầu tư khổng lồ hơn 20.500 tỷ đồng vào dự án này là một cái tên còn khá xa lạ với giới tài chính: bà Lê Thị Huyền Linh.

Tòa tháp Saigon Marina IFC chính là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD với kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1 (Ảnh: H.D)

Nữ doanh nhân nắm 91% cổ phần

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngay trước khi Saigon Marina IFC khánh thành, công ty CapitaLand Tower – chủ đầu tư của dự án đã nâng vốn điều lệ từ hơn 2.000 tỷ lên trên 22.500 tỷ đồng. Trong đó, bà Lê Thị Huyền Linh nắm giữ 91% cổ phần, trở thành cổ đông chi phối với giá trị tương đương 20.500 tỷ đồng.

Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận bởi trước đó, bà Linh gần như không xuất hiện trong các bảng xếp hạng doanh nhân hay giới siêu giàu tại Việt Nam. Được biết, tuổi đời bà Linh còn rất trẻ, bà sinh năm 1988.

Hiện chưa có nhiều thông tin công khai về tiểu sử hay hoạt động kinh doanh trước đây của nữ doanh nhân này. Điều đó càng khiến dư luận tò mò, bởi với mức đầu tư vượt 20.000 tỷ, bà Linh đang trở thành một trong những nữ doanh nhân bí ẩn nhưng quyền lực tại thị trường bất động sản – tài chính Việt Nam.

Saigon Marina IFC – tòa tháp biểu tượng mới của TP.HCM

Saigon Marina IFC tọa lạc trên đường Lê Lợi (Quận 1), ngay lối lên xuống của tuyến Metro số 1, được đánh giá là “mảnh đất vàng” giữa trung tâm TP.HCM.

Tòa nhà chiếu đèn LED rực rỡ, nổi bật giữa khu vực Ba Son, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Công trình có tổng diện tích sàn hơn 106.000 m², trong đó 87.000 m² dành cho văn phòng hạng A, phần diện tích còn lại được bố trí làm trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian phòng họp và các tiện ích cao cấp.

Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, được thiết kế theo chuẩn LEED Gold với giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, trong đó hơn 30% diện tích được quy hoạch dành cho không gian xanh.

Với chiều cao 240 mét, Saigon Marina IFC không chỉ là biểu tượng kiến trúc mới mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị TP.HCM.

Saigon Marina IFC là công trình tiên phong tại Việt Nam áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) với kết nối trực tiếp ga Ba Son - tuyến Metro số 1. Tầng hầm B2 của tòa tháp được thiết kế liên thông với ga ngầm Ba Son, đồng thời khuôn viên tòa tháp cũng sở hữu cổng số 4 và số 5 của Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện, hiện đại và tối ưu thời gian.

Sự xuất hiện của Saigon Marina IFC đã làm thay đổi trật tự bảng xếp hạng các tòa nhà cao nhất Việt Nam. Nếu như trước đây, TP.HCM nổi bật với Landmark 81 (461 m) và Bitexco Financial Tower (262 m), thì nay Saigon Marina IFC vươn lên vị trí top 3 cả nước, vượt qua nhiều cao ốc quen thuộc.

