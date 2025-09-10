Lừa đảo cô giáo cũ chiếm đoạt tiền tỉ, cựu cán bộ bị tuyên 15 năm tù

Bị cáo Nguyễn Tấn Hùng, cựu chuyên viên Phòng Nội vụ TP Vũng Tàu, bị tuyên phạt thêm 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: A.B.

Ngày 9-9, TAND TP.HCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tuyên phạt Nguyễn Tấn Hùng (36 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu) 15 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Hùng cũng bị tuyên 2 năm tù về cùng tội danh trong một vụ án khác. Tổng hình phạt Hùng phải chấp hành là 17 năm tù.

Theo cáo trạng, trước nửa đầu năm 2024, Hùng là cựu chuyên viên Phòng Nội vụ (thuộc UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Bản thân hoàn toàn không có chức năng và thẩm quyền giải quyết hồ sơ thủ tục về địa chính, đất đai.

Tuy nhiên để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hùng bịa đặt mình có quan hệ, có khả năng tác động đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ địa chính, thủ tục đất đai tái định cư…

Nhiều người tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho Hùng để nhờ giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai mà không biết thực chất đã bị Hùng lừa dối chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Hùng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 3 bị hại với số tiền gần 2,7 tỉ đồng.

Cụ thể Hùng chiếm đoạt của ông Lê Gia Đức 970 triệu đồng, của bà Nguyễn Thị Hải hơn 1 tỉ đồng và bà Trịnh Thị Lan Anh 700 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hùng thừa nhận hành vi, hối lỗi và xin lỗi các bị hại vì hành vi đã gây ra. Bị cáo cho biết gia đình có một miếng đất và sẽ bán để khắc phục hậu quả.

Hùng cũng cho biết đang điều trị căn bệnh thế kỷ, hồ sơ đang được cơ quan chức năng lưu giữ. Bà Nguyễn Thị Hải (cô giáo cũ của Hùng) và ông Lê Gia Đức cũng đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa đã tuyên mức án 15 năm tù với Nguyễn Tấn Hùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời tuyên buộc Hùng bồi thường cho 2 bị hại Nguyễn Thị Hải và Trịnh Thị Lan Anh tổng số tiền hơn 1,7 tỉ đồng. Riêng ông Đức không yêu cầu bồi thường nên tòa không xem xét.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: tuoitre.vn