Gian lận để trúng thầu, Tư vấn đầu tư Nhật Minh (Nghệ An) bị cấm thầu 3 năm

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ban Quản lý dự án 4 cho biết, Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư Nhật Minh (Nghệ An) đã tham gia đấu thầu Gói thầu số 3 - "Tư vấn giám sát thi công xây dựng của Dự án Công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km23+800-Km25+400; Km25+950-Km26+500; Km33+700-Km34+450, Quốc lộ 46C, tỉnh Nghệ An" và đã thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023. Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư Nhật Minh có địa chỉ tại số 88, đường Tô Ngọc Vân, Khối 17, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, do ông Nguyễn Nguyên Ngọc làm Giám đốc Công ty.

Ban Quản lý dự án 4 cho biết, lý do cấm thầu 3 năm đối với Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư Nhật Minh là nhà thầu vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 Khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Mục 4 Chương I của hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 3.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Gói thầu số 3 có giá 390 triệu đồng, sử dụng ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ, do Ban Quản lý dự án 4 làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu, được đấu thầu qua mạng và đóng thầu ngày 2/3/2024, thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày, hợp đồng trọn gói. Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư Nhật Minh là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu, đã được lựa chọn trúng thầu nhưng sau đó Ban Quản lý dự án 4 phát hiện Nhà thầu trúng thầu đã thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023.

Ngày 9/4/2024, Cục Đường bộ Việt Nam đã có quyết định phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 3 và cấm tham gia hoạt động đấu thầu 3 năm đối với Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư Nhật Minh tại các dự án do Cục Đường bộ Việt Nam là cấp quyết định đầu tư. Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý Ban Quản lý dự án 4 có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét phân định rõ trách nhiệm của các nhân sự còn lại liên quan đến dấu hiệu gian lận và đề xuất các kiến nghị xử lý theo quy định.

Ngày 12/4/2024, Ban Quản lý dự án 4 đã tiến hành mời thầu lại Gói thầu số 3 nói trên và dự kiến đóng thầu vào chiều ngày 3/5/2024.

Tác giả: Tuấn Dũng

Nguồn tin: baodauthau.vn