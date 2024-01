Nhiều gói thầu không có đối thủ cạnh tranh

Công ty xi măng Nghệ An (tiền thân của Công ty cổ phần xi măng Hoàng Mai ngày nay) VICEM Hoàng Mai niêm yết trên sàn giao dịch với mã chứng khoán HNX: HOM.

Thông qua, hoạt động động đấu thầu, tỉnh Nghệ An đã chi hàng ngàn tỷ đồng từ ngân sách để mua xi măng cung cấp cho các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM.

Trong khoảng 3 năm qua, Sở Tài Chính tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều đợt lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng. Các gói thầu này có giá trị trung bình hàng chục tỷ đồng và được mời thầu công khai, rộng rãi qua mạng.

Tuy nhiên, các gói thầu nói trên có rất ít nhà thầu tham dự, cái tên “quen thuộc” nhất là CTCP xi măng VICEM Hoàng Mai. Cụ thể, trong 11 gói do Sở Tài chính tỉnh Nghệ An là bên mời thầu, VICEM Hoàng Mai đã trúng tới 10 gói với tổng giá trị 10 gói thầu nói trên lên tới hơn 419 tỷ đồng, đặc biệt, tỷ lệ giá trúng thầu so với dự toán của VICEM Hoàng Mai lên tới 99,99%.

Xi măng VICEM Hoàng Mai trúng thầu “khủng”, tỉ lệ tiết kiệm thấp (Ảnh: KT)

Gần nhất, trong đầu năm 2024, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tiếp tục là chủ đầu tư và bên mời thầu Gói thầu số 01: Mua xi măng bao PCB 40 để làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và chính sách đặc thù năm 2023 của tỉnh Nghệ An (đợt 2).

Gói thầu nói trên có giá trị hơn 46 tỷ đồng, cũng theo thông tin gói thầu, nguồn bổ sung kinh phí mua xi măng làm đường giao thông nông thôn mới năm 2023, bố trí trong dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Như thường lệ, VICEM Hoàng Mai tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho gói thầu này khi là nhà thầu duy nhất. Hiện tại, doanh nghiệp đã được đánh giá đạt kỹ thuật, giá dự thầu bằng với giá dự toán gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước 0%).

Trước đó, trong năm 2023, VICEM Hoàng Mai cũng đã “một mình, một chợ” trúng nhiều gói thầu cung cấp xi măng mà Sở Tài chính Nghệ An mở thầu. Điển hình, doanh nghiệp đã trúng Gói thầu số 1 là Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng NTM cho các địa phương thuộc khu vực phía Bắc Nghệ An, với giá trúng thầu hơn 34,5 tỷ đồng; gói thầu số 2 là Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng NTM cho các địa phương thuộc khu vực phía Tây Nghệ An, với giá trúng thầu hơn 52,3 tỷ đồng; gói thầu số 3 là Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng NTM cho các địa phương thuộc khu vực phía Nam Nghệ An, tổng giá trị trúng thầu hơn 31,4 tỷ đồng.

Điểm chung của các gói thầu nói trên ngoài việc VICEM Hoàng Mai không có đối thủ nằm ở chỗ doanh nghiệp này trúng với giá rất sát dự toán. Cụ thể, Gói thầu số 1: Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương thuộc khu vực phía Bắc Nghệ An có giá trị 34.517.897.600 đồng. VICEM Hoàng Mai trúng thầu ở mức 34.516.160.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 0,005% (khoảng 1,7 triệu đồng).

Tương tự, Gói thầu số 2: Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương thuộc khu vực phía Tây Nghệ An có giá trị 52.345.827.900 đồng. VICEM Hoàng Mai trúng thầu mức 52.344.810.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng hơn 1 triệu đồng.

VICEM Hoàng Mai, đã tham gia 14 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 1 gói, 1 gói chưa có kết quả, tổng giá trị trúng thầu đạt mức hơn 595 tỷ đồng

Theo thống kê lịch sử đấu thầu, VICEM Hoàng Mai, đã tham gia 14 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 1 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu đạt mức hơn 595 tỷ đồng, đáng chú ý, 100% các gói thầu doanh nghiệp này trúng với vai trò độc lập.

Lợi nhuận bất ngờ giảm mạnh trong quý 3

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2023, quy mô tổng tài sản của VICEM Hoàng Mai không có nhiều thay đổi khi duy trì ở mức 1.500 tỷ đồng.

Doanh thu của VICEM Hoàng Mai đạt 478 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế doanh thu từ đầu năm đạt hơn 1.300 tỷ đồng, giảm mạnh hơn 13,3% so với cùng kỳ năm 2022 (1.500 tỷ đồng).

Lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 3 của VICEM Hoàng Mai ở mức âm hơn 26,7 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2022, chỉ số này của doanh nghiệp đạt mức lãi hơn 5 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, lợi nhuận kế toán trước thuế của VICEM Hoàng Mai âm hơn 25,7 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính bán niên 2023, VICEM Hoàng Mai báo lãi trước thuế hơn 1 tỷ đồng. Theo đó, nguyên nhân lợi nhuận quý 3 năm 2023 của đơn vị này bất ngờ “lao dốc” là do lỗ nặng từ hoạt động kinh doanh ở mức hơn 28,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, các khoản nợ của doanh nghiệp cũng tăng hơn 71 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 620 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm đa số với 98,5% ở mức 611 tỷ đồng.

Tác giả: Phương Hoài

Nguồn tin: Báo VOV