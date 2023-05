Giám sát tình hình quản lý sử dụng dự toán nguồn quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Đ/c Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2023

Xác định Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT kịp thời, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ, thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tư vấn cho người dân, người lao động về BHXH, BHYT.

Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh qua các năm đều hoàn thành vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ so với lực lượng trong độ tuổi vẫn còn thấp so với mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra. Trong quý I/2023, toàn tỉnh có 374.241 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 22,27% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; có 242.497 người tham gia BHTN, đạt 90,74% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 9.878 người so với cùng kỳ năm 2022; có 2.870.027 người tham gia BHYT, đạt 93,55% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 19.703 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 92,25% dân số.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều tăng, luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong quý I/2023, số thu BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh Nghệ An là 1.892 tỷ đồng, tăng 9,86% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 21,90% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, cao hơn 1,4% so với chỉ tiêu thu theo phân kỳ.

UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An chủ động thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người dân trên địa bàn bảo đảm an toàn, kịp thời và đúng quy định; bình quân mỗi năm chi BHXH, BHYT, BHTN với số tiền trên 13.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh mới đạt 22,27% lực lượng trong độ tuổi lao động, trong đó lao động trong khu vực chính thức là 15,68% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 6,59% lực lượng lao động trong độ tuổi. Điều này cho thấy, tỷ lệ bao phủ BHXH đang còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW, đây là thách thức lớn nhất hiện nay.

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế nêu những khó khăn trong thực hiện khám chữa bệnh BHYT

Đ/c Nguyễn Đức Hòa - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí khám chữa bệnh BHYT; thực hiện đúng quy định trong việc chuyển tuyến nội trú

Thành viên Đoàn giám sát cho biết, Nghệ An là một trong những tỉnh tiên phong trong việc phân cấp giải quyết các chế độ chính sách BHXH đến tận cấp xã

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và các thành viên trong Đoàn Giám sát đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện BHXH, BHYT; tình hình nợ đọng đóng BHXH; việc thực hiện giao Quỹ khám chữa bệnh BHYT cho các đơn vị; tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; việc phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh... Đồng thời đề xuất các phương án giải quyết, hỗ trợ kịp thời để tháo gỡ khó khăn, thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đ/c Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trong những năm qua, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền địa phương; tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm toàn diện của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Đoàn Giám sát tiếp tục kiến nghị với Chính phủ ban hành hệ thống chính sách đồng bộ, phù hợp với thực tiễn; đơn cử như cần đánh giá thực tế giữa việc thu BHYT và quyền lợi được hưởng, chính sách thông tuyến để khắc phục được những tồn tại, vướng mắc từ đó có các giải pháp chính sách phù hợp. Cùng với đó, nghiên cứu việc giao Quỹ khám chữa bệnh BHYT và phương thức thanh toán nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bệnh...

Đ/c Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam phát biểu

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam cho biết Đoàn Giám sát sẽ tiếp thu các ý kiến của tỉnh Nghệ An để có những đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền nhằm tổ chức, thực hiện tốt hơn công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo công tác đấu thầu vật tư, thuốc tại các cơ sở y tế; khắc phục tình trạng vượt dự toán chi Quỹ khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tiếp tục phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng được sự hài lòng của người dân...

