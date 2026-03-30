Giám đốc xin bán 175 lượng vàng và 1.000m² đất để khắc phục hậu quả vụ hối lộ 40 tỉ

Giám đốc Công ty Hoàng Dân tại phiên tòa xét xử vụ hối lộ 40 tỉ - Ảnh: GIANG LONG

Trong phiên xét hỏi tại tòa chiều 30-3, ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) xin được bán số tài sản trên và cam kết dùng tiền thu được để khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Dân đang bị xét xử trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 351 tỉ. Ông còn bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 40 tỉ cho các cựu lãnh đạo, cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Những người bị cáo buộc nhận hối lộ gồm: ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và ông Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8...

Giám đốc khai bán cây xăng để mua 175 lượng vàng

Theo cáo buộc, Công ty Hoàng Dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Giám đốc Nguyễn Văn Dân đã tìm cách bắt mối, thỏa thuận chi tiền cho nhóm cựu lãnh đạo bộ và các cục để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Từ đó ông Dân chỉ đạo cấp dưới lập dự toán gói thầu thấp hơn so với mức của chủ đầu tư, đồng thời sử dụng hồ sơ năng lực, kinh nghiệm khống để hợp thức hóa việc tham dự và trúng thầu.

Ông Dân bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi “thông thầu” bằng cách nhờ quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị tác động lãnh đạo các ban quản lý dự án, đồng thời thỏa thuận chi phần trăm "hoa hồng" để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và liên danh trúng thầu.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Kết quả điều tra xác định ông Dân đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 40 tỉ đồng. Trong đó cựu Thứ trưởng Thắng nhận 4,5 tỉ đồng.

Hai người nhận hối lộ nhiều nhất là Trần Tố Nghị tổng cộng 13 tỉ đồng và Trần Văn Lăng 13,4 tỉ đồng. Ông Nguyễn Hải Thanh nhận 6,2 tỉ đồng.

Sai phạm của Công ty Hoàng Dân tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 251,7 tỉ đồng.

Ngoài ra viện kiểm sát xác định ông Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức hóa các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán và gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Tại tòa, ông Dân khai khi cơ quan điều tra khám xét đã thu giữ tại nhà giám đốc này 175 lượng vàng, kê biên 4 bất động sản.

Khi chủ tọa hỏi về nguồn gốc số vàng bị tạm giữ, ông Dân khai "trước đây gia đình bị cáo kinh doanh một cây xăng dầu".

"Do cây xăng làm ăn không được hiệu quả, bị cáo đã nhận thêm một số công việc xây dựng. Thời điểm đó bị cáo bàn với gia đình bán cây xăng nhưng vợ không cho. Khi bị cáo ép mãi thì vợ đồng ý bán nhưng yêu cầu được giữ tiền. Bị cáo đã bán cây xăng để đưa tiền cho vợ mua 175 lượng vàng", ông Dân khai.

Về nơi mua vàng, ông Dân nói "không biết bà xã mua vàng ở đâu".

Xin được bán vàng, đất để khắc phục hậu quả

Tiếp tục trình bày, ông Dân cho biết có đơn gửi các cơ quan tố tụng xin bán hết 175 lượng vàng đang bị tạm giữ để nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với 4 bất động sản đang bị kê biên, ông Dân nói "mong cái nào có thể dỡ phong tỏa để gia đình có thể bán đi lấy tiền khắc phục hậu quả".

Các bị cáo tại phiên tòa đưa và nhận hối lộ hơn 40 tỉ - Ảnh: GIANG LONG

Ông Dân cho biết thêm quá trình điều tra vụ án, gia đình đã nộp khắc phục hậu quả 15 tỉ đồng. Hiện gia đình có 1.000m2 đất đang bị hạn chế giao dịch, nhưng đã có người đồng ý mua với giá hơn 140 tỉ.

Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã ủy quyền cho con gái đứng ra làm các thủ tục giao dịch để bán mảnh đất trên "với mục đích có tiền khắc phục hậu quả vụ án".

Bào chữa cho Giám đốc Công ty Hoàng Dân, luật sư Bùi Đình Ứng cho biết với mảnh đất trên, người đồng ý mua đã đặt cọc 70 tỉ, con gái ông Dân dùng 60 tỉ trả ngân hàng để rút sổ đỏ ra. Số tiền 10 tỉ còn lại gia đình đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Theo luật sư, do khu đất đang bị hạn chế giao dịch nên chưa thể công chứng để tiếp tục thực hiện việc mua bán. Bên mua đã có đơn xin cơ quan tố tụng "phê duyệt tính pháp lý" để yên tâm nộp nốt 72 tỉ còn lại.

Luật sư cho biết thêm trong phiên xét xử sáng mai (31-3), người đại diện ủy quyền của bên mua sẽ có mặt tại tòa trình bày thêm về cam kết mua bán khu đất trên.

Khi được chủ tọa hỏi lại về việc mua bán khu đất trên, ông Dân một lần nữa cam kết nếu chuyển nhượng được 1.000m2 đất thì số tiền thu về sẽ dùng để khắc phục thiệt hại do bị cáo gây ra.

Theo cáo trạng, các bị cáo và người liên quan trong vụ án đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả với tổng gần 50 tỉ đồng.

Ngoài ra cơ quan điều tra cũng kê biên 39 tài sản là quyền sử dụng đất, ước tính tổng giá trị khoảng 241,7 tỉ đồng, nhằm đảm bảo thi hành nghĩa vụ của các bị can trong vụ án.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ