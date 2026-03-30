Cựu cục phó nhận 10 tỉ, ép doanh nghiệp viết giấy vay để trả lại 5 tỉ rồi trốn ra nước ngoài

Cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh đang bỏ trốn và bị đưa ra xét xử vắng mặt - Ảnh: TL

Trước khi bị khởi tố, cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh trốn ra nước ngoài và hiện đang bị công an phát lệnh truy nã.

Mặc dù đang bỏ trốn nhưng hôm nay (30-3) ông Thanh vẫn bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vắng mặt cùng với hai cấp trên của mình là ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và ông Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình.

Người bị cáo buộc đưa hối lộ tổng hơn 40 tỉ trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân. Ông bị cáo buộc phạm ba tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Gần 20 người khác bị xét xử với nhiều tội danh khác nhau.

Cựu cục phó nhận tiền trên ô tô riêng

Sau phần thủ tục, kiểm tra căn cước, cuối giờ trưa hôm nay Viện kiểm sát bắt đầu công bố bản cáo trạng truy tố 23 bị cáo.

Một trong bốn dự án bị cáo buộc sai phạm có liên quan đến trách nhiệm của cựu Cục phó Thanh là hồ chứa nước Cánh Tạng tại tỉnh Hòa Bình (cũ). Dự án này được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo nội dung cáo trạng được công bố tại tòa, khoảng cuối năm 2018, Giám đốc Dân đến gặp Cục phó Thanh thì được gợi ý liên danh với Tổng công ty Trường Sơn và Tổng công ty Thủy lợi 4 thực hiện gói thầu số 17 tại dự án trên.

Không dừng lại ở đó, ông Thanh còn hướng dẫn ông Dân tiếp tục tìm gặp cấp dưới của mình là Tạ Văn Thuyết, Giám đốc Ban 1, “trao đổi trực tiếp” để được "dọn đường" tham gia đấu thầu, trúng thầu.

Kết quả, liên danh Công ty Hoàng Dân trúng gói thầu trong dự án trên với giá trị hơn 608 tỉ đồng.

Còn tại dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), từ năm 2017 Giám đốc Dân đến gặp cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhờ tác động để tạo điều kiện cho công ty trúng thầu. Được sự đồng ý, ông Dân đã đưa cho Thứ trưởng Thắng túi quà 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ).

Khi ông Dân đề cập đến khoản chi dành cho lãnh đạo Bộ, ông Hoàng Văn Thắng cho biết sẽ giao quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị trực tiếp hỗ trợ và trao đổi cụ thể về tỉ lệ.

Sau đó, quyền Cục trưởng Nghị tiếp tục giới thiệu ông Dân đến gặp Cục phó Thanh. Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã gặp và hứa với ông Thanh sẽ "có quà cảm ơn" nếu được tạo điều kiện trúng thầu. Ông Thanh nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Sau Tết Nguyên đán năm 2018, Giám đốc Dân đến phòng làm việc của ông Hoàng Xuân Thịnh (cựu Giám đốc Ban 4) đưa 5 tỉ đồng để "cảm ơn", cáo trạng nêu.

Được cấp dưới báo cáo về số tiền hối lộ trên, Cục phó Thanh chỉ đạo "chia phần" cho Thịnh 2,5 tỉ, cá nhân Thanh cầm 1,25 tỉ, còn lại "chia cho các cá nhân trong ban".

Sau đó Giám đốc Dân cũng hai lần đưa cho ông Nguyễn Hải Thanh số tiền 10 tỉ đồng. Trong đó, một lần trên ô tô của Cục phó, Giám đốc Dân đưa cho ông Thanh 5 tỉ đồng, một lần khác đưa 5 tỉ ở trên đường.

Yêu cầu doanh nghiệp viết giấy vay nợ để trả lại 5 tỉ

Theo cáo trạng, đến năm 2022 Cục phó Thanh chủ động gọi điện cho Giám đốc Dân để trả lại số tiền 5 tỉ đồng.

Tuy nhiên việc trả lại tiền này được Cục phó dàn dựng thành "kịch bản" vay - trả nợ. Cụ thể, ông Thanh soạn sẵn giấy vay tiền, trả tiền và yêu cầu Giám đốc Dân ký vào. Sau khi trả 5 tỉ đồng, ông Thanh giữ giấy vay - trả tiền này.

Trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với ông Thanh.

Cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Cũng với chiêu trò hối lộ để được "dọn đường" như trên, tại dự án hồ Bản Lải (tỉnh Lạng Sơn), Giám đốc Dân liên hệ nhờ ông Nghị giúp đỡ.

Cựu quyền Cục trưởng Nghị giới thiệu Giám đốc Dân đến gặp Trần Văn Lăng, Giám đốc Ban 2. Kết quả điều tra xác định Lăng đã đề nghị Công ty Hoàng Dân liên danh cùng Công ty Sông Đà 5 để tham gia và trúng thầu.

Sau khi trúng thầu, ông Dân trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa cho ông Lăng tổng 11,1 tỉ đồng và 100.000 USD. Trong đó nhiều lần ông Dân trực tiếp đưa cho Lăng tại phòng làm việc và trên ô tô của Lăng.

Bên cạnh đó, ông Dân còn hai lần chỉ đạo lái xe chuyển tổng cộng 5 tỉ đồng cho ông Phạm Đông Phương, Phó giám đốc Ban 2. Trong số này, 1 tỉ đồng được xác định là khoản ông Phương vay cá nhân từ ông Dân và đã hoàn trả sau đó.

Sai phạm của Công ty Hoàng Dân tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 251,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, viện kiểm sát xác định ông Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức hóa các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán và gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Tổng số tiền Giám đốc Dân bị cáo buộc chi cho nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 40 tỉ đồng.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ