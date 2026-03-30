Cuộc gặp chớp nhoáng và túi tiền 10 tỉ để lại sau cánh cửa nhà quyền cục trưởng

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (trái) và quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị cùng bị xét xử tội nhận hối lộ

Ông Nghị đáp ngắn gọn "anh cảm ơn em" rồi cả hai chào nhau. Cuộc gặp diễn ra một cách chớp nhoáng nhưng túi tiền 10 tỉ đã được giám đốc doanh nghiệp đặt lại phía sau cánh cửa phòng khách nhà ông Nghị.

Còn khi đến nhà ông Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giám đốc Công ty Hoàng Dân cầm theo một túi giấy nói "có chút quà quê biếu anh". Nhưng bên trong túi "quà quê" ấy là 200.000 USD, tương đương hơn 4,5 tỉ.

Hôm nay (30-3), cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và ông Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, cùng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị xét xử 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng số tiền giám đốc này đã hối lộ các cựu quan chức ở Bộ Nông nghiệp là hơn 40 tỉ đồng.

Cùng bị cáo buộc nhận hối lộ còn có các ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và ông Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8.

17 người khác bị tòa án đưa ra xét xử về nhiều tội danh khác nhau.

Bên trong túi "quà quê" biếu cựu thứ trưởng

Theo cáo trạng vụ án, Công ty Hoàng Dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Giám đốc Nguyễn Văn Dân đã tìm cách bắt mối, thỏa thuận chi tiền cho nhóm cựu lãnh đạo bộ và các cục để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Giám đốc Dân có mối quan hệ với ông Hoàng Văn Thắng khi đó là Thứ trưởng và ông Trần Tố Nghị khi đó là quyền Cục trưởng từ năm 2012 trong quá trình doanh nghiệp này tham gia dự án hồ Ea Rớt và hồ Krông Pách Thượng.

Đến khi Bộ này triển khai đầu tư dự án hồ Bản Mồng, vào một buổi tối khoảng tháng 8-2017, ông Dân từ Ninh Bình ra Hà Nội liên hệ và được cựu Thứ trưởng hẹn gặp tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, ông Dân khai khi đến nhà cựu Thứ trưởng, có xách theo một túi giấy bên trong đựng 200.000 USD mệnh giá 100 USD/tờ và đặt cạnh bàn uống nước.

Trong cuộc gặp, ông trình bày việc Bộ đang chuẩn bị đầu tư dự án hồ Bản Mồng, đồng thời đề nghị được quan tâm, tạo điều kiện để Công ty Hoàng Dân trúng thầu. Ông thừa nhận đã ngỏ ý “biếu anh” số tiền 200.000 USD để "mong anh giúp đỡ".

Còn cựu Thứ trưởng khai vào một buổi tối, Giám đốc Dân hẹn đến nhà và cầm theo một túi giấy. Khi đến, chủ doanh nghiệp này nói "có chút quà quê biếu" và để cạnh bàn uống nước. Sau khi ông Dân về, cựu Thứ trưởng kiểm tra, thấy trong túi quà có 200.000 USD.

Ngoài ra, vào một số ngày lễ, Tết, ông Dân cũng đến phòng làm việc của ông Thắng chơi và đưa cho ông Thắng tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

Theo lời khai của ông Dân, khi đề cập đến khoản chi dành cho lãnh đạo Bộ, ông Hoàng Văn Thắng cho biết sẽ giao ông Trần Tố Nghị - khi đó là quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình - trực tiếp hỗ trợ và trao đổi cụ thể về tỉ lệ. Cuộc trao đổi chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút trước khi ông Dân xin phép ra về.

Chiếc túi đựng 10 tỉ để lại sau cánh cửa

Từ "gợi ý" của ông Thắng, Giám đốc Dân đến phòng làm việc của ông Nghị đề nghị được tạo điều kiện tham gia gói thầu và được đồng ý. Về tỉ lệ phần trăm "hoa hồng", ông Nghị đưa ra mức "lãnh đạo Bộ là 5% và Ban 4 là 3%".

Sau khi trúng thầu, khoảng tháng 3-2018, ông Dân tìm đến nhà riêng ông Nghị, mang theo một túi tiền chứa 10 tỉ đồng, toàn bộ là tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Theo lời khai, ông đặt túi tiền phía sau cánh cửa, ngay lối vào phòng khách, đồng thời nói: “Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng”. Ông Nghị chỉ đáp ngắn gọn “anh cảm ơn em”, rồi cả hai chia tay ngay trước cửa, không bước vào bên trong. Cuộc gặp diễn ra chớp nhoáng.

Ông Nghị còn bị cáo buộc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên trúng thầu dự án khác và nhận hối lộ số tiền tổng 3 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Giám đốc Dân cũng hai lần đưa cho ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình, số tiền 10 tỉ đồng.

Trong đó, một lần trên ô tô của Cục phó, Giám đốc Dân đưa cho ông Thanh 5 tỉ đồng, một lần khác đưa 5 tỉ ở trên đường.

Tuy nhiên sau đó cựu Cục phó Thanh đã trả lại cho Dân 5 tỉ đồng và yêu cầu viết giấy nợ, đã trả đầy đủ. Trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh ra nước ngoài. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với ông Thanh.

Sai phạm của Công ty Hoàng Dân tại 5 gói thầu thuộc 4 dự án, bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước 251,7 tỉ đồng.

Ngoài ra viện kiểm sát xác định ông Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm hợp thức hóa các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán và gây thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Tổng số tiền Giám đốc Dân bị cáo buộc chi cho nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 40 tỉ đồng.

Tác giả: Thân Hoàng

