Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương làm việc tại Nghệ An

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long; Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung cùng lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh; Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Thành.

Đoàn công tác thăm Bệnh viện Đa khoa Yên Thành

Đoàn thăm hệ thống xử lý nước bề mặt tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành; hệ thống tiết kiệm chi phí về nước sạch trung bình 20 triệu đồng/tháng

Đoàn kiểm tra khu vực vận hành hệ thống xử lý rác thải bằng lò vi sóng

Đoàn công tác kiểm tra phòng mổ tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành

Trong khuôn khổ hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ năm 2021, Nghệ An đã được lựa chọn triển khai thí điểm “Mô hình cơ sở y tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu” tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Đây là một trong ba mô hình thí điểm tại Việt Nam nhằm từng bước xây dựng hệ thống y tế cơ sở có khả năng chống chịu tốt hơn trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dự án được triển khai đồng bộ với 04 hợp phần trọng tâm: Nguồn nhân lực (nâng cao năng lực cán bộ, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu); Nước sạch, vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế; Năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm tiên tiến.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Thành Luyện Văn Trịnh báo cáo

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Thành Luyện Văn Trịnh cho biết: Các hợp phần được triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn của Bệnh viện và phù hợp với định hướng phát triển bền vững ngành y tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Đến nay, các hợp phần của Dự án đã triển khai hoàn thiện, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Bệnh viện đã thành lập Ban Chỉ đạo về cơ sở y tế thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu. Nhận thức của lãnh đạo, cán bộ y tế và bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe đã được nâng cao rõ rệt. Các hoạt động về nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn được cải thiện, đi vào nề nếp.

Bệnh viện lắp đặt hệ thống lưu giữ, xử lý nước bề mặt đáp ứng nhu cầu sinh hoạt; thay thế lò đốt rác bằng lò vi sóng để xử lý chất thải lây nhiễm. Công tác xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp ngày càng được chú trọng, nâng cao.

Việc áp dụng dịch vụ năng lượng bền vững, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, phát thải carbon thấp. Hệ thống điện mặt trời với công suất 6,05 kWp đã được đầu tư và đưa vào sử dụng.

Bệnh viện đã xây dựng mới 2 tòa nhà 3 tầng và 1 tòa nhà 2 tầng với thiết kế phần mái có thể lắp đặt điện mặt trời và thu gom nước mưa. Các thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng được thay thế bằng loại tiết kiệm năng lượng; thay thế lò đốt rác bằng lò vi sóng để xử lý chất thải lây nhiễm giảm phát thải carbon. Đồng thời, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 200 m3/ngày, hệ thống bể chứa nước sạch 300 m3, nhà vệ sinh.

Bà Angela Pratt – Trưởng Đại diện WHO mong muốn hợp tác chặt chẽ và kêu gọi các đối tác của WHO để triển khai những mô hình y tế này rộng ra trong cộng đồng

Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương, ngài Saia Ma’u Piukala phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương, ngài Saia Ma’u Piukala bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về con người và phong cảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời bày tỏ chia sẻ với những mất mát do thiên tai bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Qua kiểm tra việc xây dựng và vận hành các mô hình xử lý nước bề mặt, xử lý rác thải, hệ thống điện mặt trời... Giám đốc WHO Khu vực Thái Bình Dương bày tỏ cảm kích với những kết quả đạt được tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành. Theo ngài Saia Ma’U Piukala những gì đạt được không cần phải cao siêu, là nước sạch là năng lượng... nhưng mang lại những giá trị thiết thực, có ý nghĩa lớn lao để giúp hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn. Mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ra trong toàn tỉnh và các tỉnh, thành khác. Ngài Saia Ma’u Piukala cũng bày tỏ vui mừng khi sự hiện diện của WHO tại Việt Nam, tại Nghệ An đã thực sự mang ý nghĩa; tin tưởng và mong chờ sẽ tiếp tục có những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bên để hướng đến môi trường xanh, sạch, kiểm soát được các bệnh truyền nhiễm, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung cho biết, trong những năm qua, ngành Y tế đã nỗ lực để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành vẫn phải đối mặt nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu tác động mạnh đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, thiên tai gần đây đã gây hư hỏng nhiều cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, bộc lộ rõ hạn chế trong khả năng chống chịu của hệ thống y tế cơ sở. Đây là thách thức lớn đối với ngành Y tế Nghệ An.

Trong bối cảnh đó, Ngành y tế may mắn nhận được sự hỗ trợ từ WHO triển khai “Mô hình cơ sở y tế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu” tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành từ năm 2021, nhất là vừa qua WHO đã hỗ trợ tỉnh Nghệ An 416.000 viên khử khuẩn nước và 500 túi đựng nước sạch phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Từ thành công của mô hình tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành, ngành Y tế xác định đây là mô hình điểm, làm cơ sở để lan tỏa và xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình trong phạm vi toàn tỉnh, nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống y tế trước tác động của biến đổi khí hậu.

Ngành Y tế Nghệ An mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực để nhân rộng mô hình cơ sở y tế thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về quản lý, ứng phó biến đổi khí hậu và thảm họa y tế; quan tâm hỗ trợ các nguồn lực đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và tài chính phục vụ các chương trình y tế bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng quà lưu niệm Đoàn công tác WHO

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cảm ơn tổ chức WHO, ngài Saia Ma’u Piukala đã dành sự quan tâm, hỗ trợ, kết nối để triển khai thực hiện mô hình này. Đồng chí mong muốn WHO tiếp tục quan tâm và triển khai nhiều hơn nữa những mô hình thiết thực cho ngành y tế Nghệ An. Phía tỉnh cam kết sẽ triển khai thực hiện tốt các mô hình để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thành

