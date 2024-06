Đoàn công tác HĐND tỉnh thăm và làm việc tại Nghệ An

Đoàn công tác của HĐND tỉnh nghe giới thiệu về Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Cùng đi với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An.

Tại thị xã Cửa Lò, đoàn công tác HĐND tỉnh Hà Nam đã tham quan, nghe giới thiệu về Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò. Theo quy hoạch, dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò, mỗi phía rộng từ 220 - 250m quy hoạch xây dựng các khu chức năng, các công trình có tính chất điểm nhấn, tạo bộ mặt kiến trúc hiện đại, đồng bộ.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh nghe giới thiệu về Dự án VinWonders Cửa Hội.

Trên toàn trục đại lộ Vinh - Cửa Lò được chia thành 5 phân khu chức năng chính gồm: Khu trung tâm cửa ngõ; Khu trung tâm nghiên cứu và phát triển; Khu trung tâm nhà ở và giáo dục; Khu trung tâm thể thao và giải trí; Khu trung tâm du lịch giải trí. Tổng chiều dài của dự án là 10,8km, điểm đầu giao với đường Trương Văn Lĩnh, thành phố Vinh và điểm cuối tại nút giao với đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò.

Đại lộ Vinh – Cửa Lò có tổng mức đầu tư 1.415 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ tháng 7/2022, đến nay sản lượng thi công đạt khoảng 90%, cơ bản thi công hoàn thành thảm mặt đường, đang thi công hoàn thiện vỉa hè, hệ thống điện, hành lang giao thông trên tuyến, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 7/2024.

Đoàn công tác HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đoàn công tác HĐND tỉnh Hà Nam đã đến thăm công trình cầu Cửa Hội. Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,3 km, trong đó, phần cầu hơn 1,7 km. Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 450 tỷ đồng, ngân sách địa phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng).

Cầu Cửa Hội là công trình trọng điểm, có quy mô lớn, mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng trong việc liên kết vùng; góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông giữa hai bờ sông Lam, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Cầu Cửa Hội tạo động lực phát triển kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng khu vực.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về ngôi nhà của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tham quan dự án VinWonders Cửa Hội tại thị xã Cửa Lò, Đoàn công tác của tỉnh Hà Nam bày tỏ ấn tượng với không gian kiến trúc và quy mô của dự án. Với quy mô 34 ha, VinWonders Cửa Hội được quy hoạch một cách sáng tạo và linh hoạt nhằm đem đến chuỗi trải nghiệm độc đáo, nối dài từ bờ lên đảo, từ giải trí trong nhà đến vui chơi ngoài trời. Đặc biệt, nơi đây còn sở hữu “bộ sưu tập” những dấu ấn độc đáo như cáp treo vượt biển đầu tiên và duy nhất khu vực dài 3.520 m với công suất 1.500 khách/giờ và Công viên nước lớn nhất phía Bắc miền Trung với 17 trò chơi đa dạng, đẳng cấp. Đây sẽ là nơi người dân Nghệ An và du khách được đáp ứng nhu cầu giải trí suốt 4 mùa, trọn vẹn hành trình từ vui chơi, du lịch sinh thái, ẩm thực đến mua sắm, hay thư thái an nhiên.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An; đặc biệt trong triển khai thực hiện các dự án giao thông, du lịch, thương mại, dịch vụ trọng điểm trên địa bàn. Qua nghiên cứu, khảo sát, tỉnh Hà Nam sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để áp dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.

Đoàn tham quan nghe giới thiệu về ngôi nhà của cụ Hoàng Xuân Đường - ông ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, sáng 29/6, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy làm Trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Đi cùng đoàn công tác về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy và Đoàn công tác HĐND tỉnh đã dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Nam luôn lắng nghe, tiếp thu và kiến nghị các cấp, ngành chức năng giải quyết kịp thời thấu đáo mọi ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách, chủ trương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Cũng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đoàn công tác HĐND tỉnh Hà Nam đã đến thăm làng Sen, thăm nhà tranh của gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nơi gắn bó thời niên thiếu của Bác Hồ; thăm quê ngoại Hoàng Trù nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời.

Tiếp đó, đoàn công tác của HĐND tỉnh Hà Nam đã đến thăm Khu du tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; dâng hoa, dâng hương trước phần mộ 13 chiến sỹ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép” và Nhà tưởng niệm 1.240 liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tác giả: PV

Nguồn tin: baohanam.com.vn