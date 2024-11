Lãnh đạo tỉnh tiếp Đoàn Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long vui mừng chào đón Ngài Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Nghệ An

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đến thăm và làm việc tại Nghệ An trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực.

Quang cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, cuối tháng 10 năm nay, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Catherine West đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Anh lần thứ 10 thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của hai bên nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long thông tin đến Ngài Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam và đoàn công tác những nét khái quát về tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tháng 6 vừa qua, được tham gia cùng đoàn công tác cấp cao của tỉnh do Ngài Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Anh. Đồng chí và đoàn công tác đặc biệt ấn tượng với Vương quốc Anh - một đất nước tươi đẹp với những kiến trúc cổ kính, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và nền văn hóa lâu đời.

Đây là lần đầu tiên Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam đến thăm và làm việc ở Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã giới thiệu những nét khái quát về đặc điểm cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành viên Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam

Về hợp tác với Vương Quốc Anh, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (1973 – 2024) và 14 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (2010 – 2024), quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo...

Năm 2014, thành phố Vinh, Nghệ An và Newhaven - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đầu tiên khi đến Anh (năm 1913) đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác. Trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh vừa qua, đồng chí Thái Thanh Quý, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã gặp gỡ trao đổi với Chính quyền thị trấn Newhaven nhằm thúc đẩy một số hoạt động song phương, trong đó hai bên thống nhất việc hợp tác bố trí lại không gian trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng hàng hải Newhaven ở vị trí trang trọng hơn, tỉnh Nghệ An hỗ trợ một phần kinh phí và tặng Newhaven một bức tranh nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh để trưng bày tại Bảo tàng.

Về hợp tác đầu tư, hiện tại Nghệ An có 01 dự án của nhà đầu tư Anh ở lĩnh vực sản xuất thiết kế và may mặc với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,8 triệu USD.

Về thương mại, trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Anh đạt 12,5 triệu USD, trong 10 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 22 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tôn, thép các loại, giày dép, hàng dệt may, hoa quả chế biến.

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Anh năm 2023 đạt 271 nghìn USD, 10 tháng đầu năm 2024 đạt 835.000 USD. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu dệt may, da dày, thức ăn gia súc.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đã được hưởng lợi từ các chương trình viện trợ của Vương quốc Anh về công tác phòng chống mua bán người; phòng chống biến đổi khí hậu; hợp tác phát triển Giáo dục và Đào tạo...

Nhân chuyến công tác thăm và làm việc tại Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bày tỏ mong muốn và đề nghị Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam sẽ tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An; quan tâm đến vấn đề thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa Vương quốc Anh và Nghệ An.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các doanh nghiệp Anh trên các lĩnh vực công nghệ cao như: Công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu, linh kiện điện tử, dịch vụ tài chính, ngân hàng. Các lĩnh vực thu hút nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng mới, năng lượng tái tạo phục vụ cho phát triển bền vững.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Anh đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An.

Phía tỉnh cũng đề nghị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Anh trong việc hỗ trợ công tác phòng chống mua bán người, hợp tác chống biến đổi khí hậu và giáo dục – đào tạo...

Ngài Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng khi tới thăm và làm việc tại Nghệ An

Bày tỏ niềm vui được đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, ấn tượng về khung cảnh của thành phố Vinh và sự đón tiếp nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành dành cho Đoàn công tác đã mang lại cảm giác cho Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền như trở về thăm quê hương nước Anh.

Với vai trò Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, Ngài Iain Frew khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các cơ quan, tổ chức của Vương quốc Anh, nhất là các lĩnh vực liên quan đến giáo dục đào tạo, biến đổi khí hậu, phòng chống di cư trái phép, buôn bán người… Ngài Đại sứ cho biết trong thời gian tới sẽ kết nối, hỗ trợ tỉnh Nghệ An kêu gọi các nhà đầu tư của Vương quốc Anh đầu tư vào địa phương trong những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh và đang ưu tiên thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tặng quà lưu niệm là chiếc khăn thổ cẩm cho Ngài Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam

Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành chụp hình lưu niệm

Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, Ngài Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện với giáo viên, học sinh trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú số 2 – Nghệ An

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chúc cho mối quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Anh nói chung, Nghệ An – Anh nói riêng ngày càng phát triển; chúc Đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam có chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An thành công, tốt đẹp.

