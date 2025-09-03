PGS.TS Vũ Hải Quân vừa được điều động, bổ nhiệm làm thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Ngày 3-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chủ tịch hội đồng, giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Quân sinh năm 1974 tại Ninh Bình. Ông Quân tốt nghiệp khoa toán - tin Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) năm 1996 với khóa luận đạt điểm tuyệt đối và được trao giải nhất - giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.

Cùng năm đó, ông ở lại trường làm trợ giảng và tiếp tục nghiên cứu.

Từ năm 2001 - 2005, ông Quân làm nghiên cứu sinh tại Trường đại học Tổng hợp Trento, Ý và đạt học vị tiến sĩ.

Sau đó ông Quân tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường đại học Leuven, Bỉ. Tháng 2-2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng postdoc ở Đại học Tổng hợp Leuven.

Trở về nước năm 2007, ông Quân lần lượt giữ nhiều chức vụ như giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC, và trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab, phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ngày 5-10-2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Tháng 1-2021, phó giám đốc thường trực Đại học quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân được bổ nhiệm làm giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM đến nay.

Tác giả: Trần Huỳnh