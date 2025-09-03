Tại Quyết định số 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2025.

Ông Lê Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo



Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê ở Quảng Ngãi, có trình độ lý luận cao cấp chính trị. Năm 1996, ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp tại Trường Đại học Thương mại.

Năm 2009, ông được phong học hàm Phó giáo sư ngành kinh tế. Tháng 4/2018, ông tiếp tục được công nhận đạt chuẩn Giáo sư kinh tế. Ông Lê Quân từng giữ các chức vụ như: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ngày 24/6/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định số 998, bổ nhiệm ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Lê Quân là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV