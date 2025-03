Giám định tâm thần đối với thanh niên dùng xăng đốt mẹ ruột

Ngày 1/3, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Dương Quốc Trung (SN 2004, ngụ phường 7, thành phố Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Quá trình điều tra, bị can có dấu hiệu tâm thần nên cơ quan điều tra đã làm thủ tục, tiến hành đưa đi trưng cầu giám định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 24/2, Công an phường 5 (thành phố Trà Vinh) nhận tin báo của người dân về việc Trung có hành vi dùng xăng tưới lên người mẹ ruột là bà Nguyễn Ngọc Phương Lan (SN 1980) và châm lửa đốt. Người dân phát hiện sự việc, đã dùng bình chữa cháy để dập tắt lửa trên người bà Lan.

Dương Quốc Trung thời điểm bị khống chế sau khi gây ra việc dùng xăng đốt mẹ ruột.



Thời điểm đó, Trung tiếp tục dùng côn nhị khúc, gạch, đá, mảnh vỡ chậu bông đánh vào vùng đầu và người bà Lan. Người dân đã khống chế đối tượng và nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Phòng Cảnh sát hình sự đã bố trí lực lượng nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xác minh, áp giải Trung về cơ quan để làm việc.

Về phía nạn nhân, do vết bỏng nặng đã được chuyển từ Trà Vinh đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ, bệnh nhân bị bỏng 46% độ 2-3 diện tích cơ thể, bỏng sâu 30%.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn