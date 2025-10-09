Giảm cân với nước quả la hán: Lợi ích thật hay chỉ là tin đồn?

Quả la hán là gì?

La hán quả là loại trái cây thuộc họ bầu bí, có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc. Từ lâu, người dân địa phương đã sử dụng quả này trong ẩm thực và y học cổ truyền vì hương vị ngọt thanh cùng giá trị dinh dưỡng cao.

Điểm đặc biệt của quả la hán là vị ngọt gấp hàng trăm lần đường mía nhưng hầu như không chứa calo. Nhờ đó, nó trở thành lựa chọn thay thế đường lý tưởng trong nhiều loại thực phẩm, đồ uống, đặc biệt phù hợp với người ăn kiêng hoặc mắc tiểu đường.

Thành phần dinh dưỡng

Quả la hán không chỉ là chất tạo ngọt tự nhiên mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi:

Mogrosides: Hợp chất tạo ngọt tự nhiên, không chứa calo.

Vitamin C: Chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch.

Khoáng chất: Mangan, sắt, kẽm… giúp cơ thể khỏe mạnh.

Chất xơ: Hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết.

Nhờ những thành phần này, quả la hán được đánh giá là thực phẩm lành mạnh, phù hợp cho chế độ ăn uống cân bằng.

Uống quả la hán có giúp giảm cân?

Quả la hán không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa, nhưng có thể hỗ trợ quá trình giảm cân thông qua các cơ chế sau:

Ít calo: Gần như không cung cấp năng lượng, giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Thay thế đường tinh luyện: Hạn chế nguy cơ tăng cân, béo phì và kháng insulin.

Gây cảm giác no lâu: Lượng chất xơ trong quả giúp hạn chế cảm giác thèm ăn.

Tăng cường chuyển hóa chất béo: Một số nghiên cứu cho thấy, mogroside có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Tuy nhiên, việc giảm cân hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào quả la hán mà còn vào chế độ ăn uống, vận động và lối sống tổng thể.

Cách dùng quả la hán để hỗ trợ giảm cân

Để tận dụng tối đa lợi ích của quả la hán, có thể áp dụng một số cách sau:

Pha trà la hán: Dùng quả la hán khô hãm với nước nóng, có thể thêm gừng, chanh hoặc mật ong để tăng hương vị.

Thay đường bằng quả la hán: Sử dụng trong các món ăn, đồ uống như sinh tố, chè, sữa chua.

Kết hợp thảo mộc: Nấu cùng hoa cúc, atiso hoặc cỏ ngọt để tăng tác dụng thanh nhiệt và lợi tiêu hóa.

Uống quả la hán mỗi ngày có tốt không?

Có thể uống hàng ngày nhưng nên dùng với lượng vừa phải. Trung bình mỗi ngày nên dùng khoảng 9-15 gram quả khô (tương đương 1-2 quả tươi). Nên uống vào buổi sáng hoặc trước bữa ăn để tăng cảm giác no.

Uống nhiều có gây tác dụng phụ?

Quả la hán nhìn chung an toàn, song ở một số người có thể gây dị ứng, đau bụng hoặc tiêu chảy nhẹ. Phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc người có cơ địa nhạy cảm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Quả la hán là loại thực phẩm tự nhiên có thể hỗ trợ giảm cân gián tiếp nhờ khả năng thay thế đường và cung cấp dưỡng chất có lợi. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả lâu dài, cần kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học và lối sống lành mạnh.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn