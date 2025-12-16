Tài sản của bà Nguyễn Thị Như Loan trước khi bị đề nghị truy tố

Mở cửa phiên giao dịch 16/12, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai bất ngờ bị bán tháo và giảm kịch sàn 7%, xuống còn 17.500 đồng/cổ phiếu, chấm dứt đà tăng nóng kéo dài gần một tuần trước đó.

Khoảng 10 giờ sáng 16/12, áp lực bán QCG vẫn ở mức lớn khi lượng dư bán giá sàn lên tới gần 2,8 triệu cổ phiếu, trắng bên mua.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu QCG xảy ra ngay sau thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Bị can Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố. Ảnh: Bộ Công an

Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan cùng một số bị can tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Riêng bà Loan hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng.

Trước đó, kết phiên giao dịch 15/12, trước thời điểm Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cổ phiếu QCG tăng mạnh. Nhờ vậy, QCG có chuỗi 4 phiên tăng kịch trần liên tiếp kể từ ngày 10/12 đến ngày 15/12. Sau khi đóng cửa phiên 9/12 tại mức 14.400 đồng/cổ phiếu, QCG liên tục xuất hiện bốn “cây nến trần” lên mức 18.800đ/cổ phiếu, đưa thị giá bứt tốc khoảng 30% chỉ sau 4 phiên giao dịch.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu QCG trong 4 phiên giao dịch gần nhất giúp khối tài sản của cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh. Bà Nguyễn Thị Như Loan đang trực tiếp nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 1.916 tỷ VNĐ trên sàn chứng khoán Việt.

Cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: Việt Đức/Znews

Vào thời điểm bà Như Loan bị bắt hồi tháng 7/2024, cổ phiếu QCG từng chứng kiến cú lao dốc mạnh, thị giá gần như "chia 3" chỉ trong thời gian ngắn. Ít ngày sau biến cố này, Quốc Cường Gia Lai quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Loan, giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, thay mẹ điều hành doanh nghiệp.

Đến nay, bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất, trị giá 281 tỷ đồng để cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn