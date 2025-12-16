Đặc sản nhìn như 'sâu khổng lồ' khiến rợn mình nhưng ăn một lần là ghiền

Dù “ngoại hình” khiến nhiều du khách e dè, giá trị dinh dưỡng của tằm sắn lại được người dân đánh giá cao. Vì chưa nhả tơ, lượng đạm trong tằm rất lớn, thường được dùng để bồi bổ cho người mới ốm dậy, trẻ nhỏ còi cọc hay người cần tăng cường thể lực. Trước khi chế biến, tằm thường được luộc sơ với lá chanh và chút muối, có nơi cho thêm bột nghệ để tạo màu vàng đẹp mắt, sau đó cắt bỏ đầu, đuôi rồi mới đem chế biến. Ảnh sovaba.travel