Đặc sản nhìn như 'sâu khổng lồ' khiến rợn mình nhưng ăn một lần là ghiền

Ở nhiều vùng quê Việt Nam, hình ảnh nong tằm, kén tơ hay mùi lá dâu phơi nắng đã gắn bó với đời sống người dân từ bao đời. Nhộng tằm dâu vì thế không còn xa lạ trong bữa cơm gia đình. Ảnh Báo Vietnamnet
Tuy nhiên, bên cạnh loại tằm quen thuộc ấy, còn có một thứ đặc sản “ngoại hình gây sốc” hơn nhiều: tằm sắn – món ăn chỉ cần nhìn qua cũng đủ khiến người lần đầu bắt gặp rùng mình. Ảnh Báo Thanh Hường
Khác với nhộng tằm dâu tròn trịa, vàng óng, tằm sắn có thân dài, to, hình dáng giống những con sâu khổng lồ. Chính vẻ ngoài ấy khiến không ít người né tránh, thậm chí lắc đầu nguầy nguậy. Ảnh Báo Vietnamnet
Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: càng “đáng sợ” bao nhiêu thì khi ăn lại càng gây bất ngờ bấy nhiêu. Lớp thịt bên trong bùi, béo, ngọt nhẹ, dai vừa phải – hương vị khó trộn lẫn với bất kỳ loại thực phẩm nào khác.
Theo người dân địa phương, tằm sắn được nuôi hoàn toàn để làm thực phẩm, không phải để lấy tơ. Chúng chỉ ăn lá sắn sạch, không nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ cần ăn phải lá có hóa chất, tằm có thể chết hàng loạt. Vì vậy, các hộ nuôi thường phải tự trồng sắn, chăm đất kỹ lưỡng, nói không với thuốc trừ sâu. Chính điều này khiến tằm sắn được xem là nguồn thực phẩm “xanh”, mang tính bền vững và an toàn. Ảnh Thanh Hường
Loại tằm này xuất hiện ở nhiều địa phương như vùng Minh Hóa (Quảng Bình cũ, nay thuộc Quảng Trị), các vùng núi Thanh Hóa, Ba Vì (Hà Nội), Phú Thọ… Mô hình nuôi khá đơn giản, chỉ cần vài nong tre, nguồn lá sắn sạch và sau khoảng một đến hai tháng đã có thể thu hoạch. Ảnh Thanh Hường
Thời điểm tằm chuyển sang màu vàng nhạt, ngừng ăn lá cũng là lúc người nuôi bắt đầu bán ra thị trường, với giá dao động từ 120.000 – 180.000 đồng/kg, tùy mùa. Ảnh sovaba.travel
Dù “ngoại hình” khiến nhiều du khách e dè, giá trị dinh dưỡng của tằm sắn lại được người dân đánh giá cao. Vì chưa nhả tơ, lượng đạm trong tằm rất lớn, thường được dùng để bồi bổ cho người mới ốm dậy, trẻ nhỏ còi cọc hay người cần tăng cường thể lực. Trước khi chế biến, tằm thường được luộc sơ với lá chanh và chút muối, có nơi cho thêm bột nghệ để tạo màu vàng đẹp mắt, sau đó cắt bỏ đầu, đuôi rồi mới đem chế biến. Ảnh sovaba.travel
Từ nguyên liệu tưởng chừng “khó ăn” ấy, người dân quê sáng tạo ra đủ món hấp dẫn: tằm sắn rang lá chanh dậy mùi, tằm rang ba chỉ béo ngậy, tằm chiên giòn, tằm xào lá lốt hay đơn giản là luộc chấm mắm tỏi ớt cay nồng. Thậm chí, có gia đình còn giã tằm thành ruốc để ăn cùng cơm trắng. Ảnh sovaba.travel
Với nhiều du khách yêu thích khám phá ẩm thực bản địa, tằm sắn không chỉ là một món ăn lạ miệng mà còn là “tấm vé” để hiểu hơn về nếp sống, cách làm nông nghiệp sạch và văn hóa ẩm thực của làng quê Việt. Vượt qua cảm giác sợ hãi ban đầu, không ít người đã phải thừa nhận: món đặc sản “nhìn thì khiếp vía” này lại có sức gây nghiện không ngờ. Ảnh Báo Vietnamnet
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn