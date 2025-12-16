Hot boy cầu lông Việt Nam được dân mạng Thái 'xin info' ở SEA Games 33

Xuất hiện trên khán đài cổ vũ các vận động viên (VĐV) Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ở Thái Lan, hot boy cầu lông Phạm Hồng Nam bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Không ít người hâm mộ Thái Lan đã ghi lại hình ảnh của anh, muốn "truy tìm info" của anh chàng người Việt điển trai. Dưới các bài đăng, thông tin về VĐV sinh năm 1996 được lan truyền. Nhiều người bất ngờ khi biết rằng Hồng Nam từng lên báo Thái vào năm 2015 cũng vì ngoại hình tựa "nam thần" và thành tích thi đấu ấn tượng.