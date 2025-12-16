Hot boy cầu lông Việt Nam được dân mạng Thái 'xin info' ở SEA Games 33

Dân mạng Thái Lan 'phát cuồng' vì hot boy cầu lông Việt Nam Xuất hiện trên khán đài cổ vũ, ngôi sao cầu lông Phạm Hồng Nam gây chú ý, được khán giả Thái Lan đồng loạt "truy tìm info".
Xuất hiện trên khán đài cổ vũ các vận động viên (VĐV) Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ở Thái Lan, hot boy cầu lông Phạm Hồng Nam bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Không ít người hâm mộ Thái Lan đã ghi lại hình ảnh của anh, muốn "truy tìm info" của anh chàng người Việt điển trai. Dưới các bài đăng, thông tin về VĐV sinh năm 1996 được lan truyền. Nhiều người bất ngờ khi biết rằng Hồng Nam từng lên báo Thái vào năm 2015 cũng vì ngoại hình tựa "nam thần" và thành tích thi đấu ấn tượng.
Video TikTok có sự xuất hiện của Phạm Hồng Nam thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Dưới clip, dân mạng Thái Lan dành nhiều lời khen cho ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng của anh chàng. "Tôi cần thông tin của anh này gấp", "Anh ấy có thi đấu tại SEA Games lần này không? Chắc anh ấy sẽ nhận giải vận động viên đẹp trai nhất", "Đội Việt Nam giỏi và đẹp trai quá" - các tài khoản hài hước bình luận.
Phạm Hồng Nam sinh năm 1996 tại Hà Nội. Anh theo học tại Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội và gia nhập đội tuyển cầu lông Ciputra từ khi còn rất trẻ. Anh từng giành huy chương vàng (HCV) đôi nam giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2015, HCV đồng đội nam nữ toàn quốc 2015, HCB đôi nam giải Bồ Đào Nha mở rộng 2016.... Tháng 9 vừa qua, anh cùng đồng đội giành HCB Giải cầu lông các Cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025.
Không chỉ là ngôi sao sáng trong làng cầu lông, Phạm Hồng Nam còn trở thành "hiện tượng mạng" cách đây hơn 10 năm nhờ ngoại hình điển trai không kém các diễn viên, chiều cao nổi bật 1,83 m. Trong năm nay, anh chàng chuyển sang chơi pickleball và tiếp tục thu hút sự chú ý với visual bừng sáng. Lợi thế ngoại hình cũng giúp VĐV 29 tuổi nhận được lời mời hợp tác từ nhiều nhãn hàng, từ đồ dùng thể thao đến thời trang nam. Anh từng thể hiện khả năng diễn xuất khi góp mặt trong MV của nữ ca sĩ Suni Hạ Linh.
Tháng 9/2023, Phạm Hồng Nam chính thức về chung nhà với bạn gái Thu Anh sau 5 năm hẹn hò. Bà xã kém anh một tuổi và công việc chính là kinh doanh online. Trong khi Hồng Nam nổi tiếng là hot boy làng cầu lông, Thu Anh cũng được khen có ngoại hình xinh, gu thời trang sang chảnh và thần thái cuốn hút.
Tháng 3/2024, Phạm Hồng Nam khoe ảnh chào đón con gái đầu lòng, biệt danh Mia. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật những hình ảnh ngọt ngào cùng vợ và con gái nhỏ. Gia đình nhỏ hạnh phúc được những người theo dõi ngưỡng mộ.
Sau 10 năm kể từ khi trở thành "nam thần" làng thể thao, Phạm Hồng Nam vẫn là cái tên có sức hút lớn. Hiện anh tập trung nhiều hơn cho vai trò đại sứ của một thương hiệu về thể thao và sáng tạo nội dung mạng xã hội.
Tác giả: Đinh Phạm
Nguồn tin: znews.vn