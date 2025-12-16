Người gây án làm chết 3 người nhà vợ bị khởi tố thêm tội 'sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'

Cơ quan công an, Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường vụ thảm án tại Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 16-12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú phường Ea Tam, tỉnh Đắk Lắk) - người gây ra thảm án cho gia đình vợ khiến 3 người chết, 1 người bị thương - để điều tra tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, Thuận đã bị khởi tố về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Theo điều tra, rạng sáng 13-9, Thuận mang theo dao và búa đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi, người sống chung như vợ chồng, đã có con chung) tại tổ dân phố 10, phường Thành Nhất.

Sau khi được mở cửa, Thuận lao vào đâm chém các thành viên trong gia đình, khiến chị H., bà Trần Thị D. (mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (em chị H.) thiệt mạng.

Cháu Trần Tấn P. (12 tuổi, con riêng chị H.) bị thương nặng; riêng cháu bé 3 tuổi là con chung của Thuận và chị H. không bị sát hại.

Con dao bầu, một trong 2 hung khí mà Thuận dùng để gây án và là hung khí nguy hiểm - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Sau khi gây án, Thuận lấy một điện thoại di động và khoảng 6 - 7 triệu đồng trong nhà nạn nhân rồi bỏ trốn. Trên đường tẩu thoát, Thuận lẻn vào một hộ dân lấy trộm quần áo để thay đổi nhằm tránh bị phát hiện, đồng thời khai đã sử dụng ma túy ngay tại hiện trường vụ án.

Khoảng 6h30 cùng ngày, khi đến khu vực đường Đinh Núp, Thuận dùng dao khống chế một phụ nữ, cướp xe máy cùng hai điện thoại di động và tiền mặt. Sau đó, Thuận vứt bỏ tài sản vừa chiếm đoạt để tránh bị truy vết.

Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố thêm tội danh "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" - Ảnh: SỸ ĐỨC

Đến khoảng 8h30 sáng 13-9, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận. Vụ án được liên ngành tố tụng tỉnh Đắk Lắk xác định là án trọng điểm, tập trung điều tra, truy tố và xét xử nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định Thuận sử dụng dao thuộc danh mục có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, đủ yếu tố cấu thành tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

