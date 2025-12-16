AFC phạt nặng đại diện Việt Nam, "nhẹ tay" với Malaysia

AFC vừa tiếp tục đưa ra những án phạt với các sai phạm của các đội bóng ở những giải đấu cấp châu Á trong thời gian qua.

Hình ảnh trận đấu CLB CAHN vs Bắc Kinh FC hôm 27/11.

Theo đó, CLB CAHN bị phạt 6.250 USD vì để xảy ra xô xát trong những phút cuối trận đấu với Bắc Kinh FC ở Cúp C2 châu Á ngày 27/11. Đó là tình huống diễn ra ở cuối trận khi cầu thủ của Bắc Kinh FC phạm lỗi thô bạo với cầu thủ CLB CAHN dẫn đến sự mất bình tĩnh của đôi bên.

Đây là lần thứ hai trong mùa này AFC phạt CLB CAHN. Trước đó, đại diện V-League đã bị AFC phạt 5.000 USD cũng do xô xát ở trận gặp Bắc Kinh FC lượt đi diễn ra hồi tháng 9.

Trong khi đó, LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 2500 USD vì để trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Nepal diễn ra ngày 18/11/2025 bắt đầu hiệp 2 chậm hơn 1 phút 30 giây so với giờ quy định. Đây là lần thứ ba trong năm nay FAM mắc lỗi này và bị phạt tiền từ AFC. AFC cảnh báo sẽ đưa ra con số tiền phạt lớn hơn sau mỗi lần tái phạm.

Trong khi đó, án phạt của AFC dành cho FAM mà người hâm mộ Việt Nam mong đợi liên quan đến các cầu thủ nhập tịch sai quy định vẫn chưa được công bố. AFC đang chờ phán quyết của CAS sau khi FAM gửi đơn kháng cáo.

Tổng thư ký AFC - Windsor John khẳng định hạn chót để tổ chức này đưa ra phán quyết về vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch sai quy định của ĐT Malaysia là ngày 31/3/2026.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn