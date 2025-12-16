Công an phường Thành Vinh đấu tranh hiệu quả với tội phạm m.a t.úy, nhất là các loại m.a t.ú.y "mới"

Chỉ trong 05 tháng (từ tháng 7 đến tháng 11/2025), đơn vị phát hiện, bắt giữ 33 vụ, 41 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, có 04 vụ, 05 đối tượng liên quan đến “tobaco” – một dạng ma túy tổng hợp mới, gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe và đời sống xã hội.

Hai đối tượng Đỗ Đức Anh và Bùi Văn Nhật

Điển hình, ngày 19/9/2025, Công an phường Thành Vinh phát hiện, bắt giữ hai đối tượng đều sinh năm 2006 gồm: Đỗ Đức Anh, trú tại khối Tân Vinh, phường Thành Vinh và Bùi Văn Nhật, trú tại khối 10, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cả 02 đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ trong túi quần Đỗ Đức Anh 18 gói ni-lông chứa thảo mộc màu vàng, là ma túy “tobaco”. Trên xe mô tô của đối tượng còn có 02 hộp màu hồng in chữ nước ngoài, bên trong chứa nhiều gói ma túy cùng loại.

Tang vật vụ án

Mở rộng điều tra, Công an phường nhanh chóng xác định và bắt giữ Bùi Văn Nhật khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán internet thuộc phường Trường Vinh, thu thêm 03 gói ni-lông chứa chất ma túy. Nhật khai nhận đã bán số ma túy “tobaco” trên cho Đức Anh với giá 2,8 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Công an phường Thành Vinh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát chặt địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm số đối tượng trọng điểm, hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan nhằm thu thập chứng cứ, đấu tranh triệt để với đường dây, đối tượng ma túy phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” ma túy.

Tác giả: Quốc Huy - Phạm Thúy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn