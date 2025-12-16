Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và 251 đại biểu đại diện cho toàn thể hội viên Hội CCB trong toàn tỉnh dự Đại hội.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam và sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội khóa VII; thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội khóa VII; bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chúc mừng Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh NGhệ An điều hành Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 khẳng định, 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền; sự giúp đỡ, phối hợp hoạt động của các ban, ngành, mặt trận và đoàn thế các cấp, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh Nghệ An đã giữ vững bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống “Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ cấp ủy giao.

Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An điều hành Đại hội.

Nổi bật là đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; đóng góp quan trọng cùng các lực lượng làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Công tác phối hợp với Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh ni Hồ Chí Minh và các ban, ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động của địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng khu vực phòng thủ, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thể hệ trẻ.

Đại biểu phát biểu tại Đại hội.

Phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển mạnh mẽ. Công tác xây dựng Hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại biểu phát biểu tại Đại hội.

Hằng năm Hội CCB tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2023 hoàn thành xuất sắc, được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua; năm 2024 được nhận Cờ thi đua 5 năm (giai đoạn 2019 – 2024) của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng...





Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đó là: Tiếp tục động viên CCB trong toàn tỉnh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; góp phần xây Mặt trận Tổ quốc các cấp vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp.





Trao thưởng, tặng quà các tập thể, các nhân doanh nhân CCB tiêu biểu giai đoạn 2023 -2025 và các đồng chí Ban Chấp hành Hội khóa VII không tham gia Ban Chấp hành Hội khóa VIII.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Chấp hành tiến hành bầu Ban Thường vụ Hội gồm 9 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 – 2025 tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tác giả: Ngọc Thăng

Nguồn tin: baoquankhu4.com.vn