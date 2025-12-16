Vivo S50 Pro mini ra mắt: Pin 6.500 mAh, thiết kế tựa iPhone Air

Theo Notebookcheck, Vivo đã chính thức ra mắt dòng điện thoại S50 mới, trong đó nổi bật là mẫu Vivo S50 Pro mini. Đây là một trong những smartphone đầu tiên được trang bị Snapdragon 8 Gen 5, chip xử lý cao cấp chỉ đứng sau phiên bản Elite.

Vivo S50 Pro ra mắt

Vivo S50 Pro mini gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế mặt sau tương tự như iPhone Air, nổi bật với cụm camera nằm ngang. Mặt trước của máy sử dụng màn hình phẳng với lỗ đục ở giữa viền trên và viền bezel mỏng, tạo cảm giác hiện đại và sang trọng.

Màn hình OLED của Vivo S50 Pro mini có kích thước 6.31 inch, hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz và độ phủ màu P3 100%. Điểm đáng chú ý là smartphone này được trang bị pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W.

Các tính năng chính của Vivo S50 Pro

Về khả năng chụp ảnh, Vivo S50 Pro mini sở hữu hệ thống 3 camera chất lượng ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 50MP, camera tiềm vọng 50MP và camera góc siêu rộng được cải tiến. Ở mặt trước, máy cũng có cảm biến 50MP, lý tưởng cho việc chụp ảnh selfie và gọi video.

Vivo S50 Pro mini có giá khởi điểm 3.699 nhân dân tệ (khoảng 13,8 triệu đồng) cho phiên bản 12GB 256GB. Phiên bản 12GB 512GB có giá 3.999 nhân dân tệ (khoảng 14,9 triệu đồng), trong khi biến thể cao cấp nhất 16GB 1TB có giá 4.299 nhân dân tệ (khoảng 16 triệu đồng).

Tác giả: Phan Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn