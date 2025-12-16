Trần Văn Nguyễn Quốc, ‘hot boy’ mới của làng bơi Việt

Trần Văn Nguyễn Quốc rạng rỡ khi cùn các đàn anh giành HCV 4x200m tự do nam. Ảnh: Anh Khoa

Trước lúc SEA Games 33 khởi tranh, lúc đến thăm buổi tập của đội tuyển bơi Việt Nam tại khu vực thi đấu của đại hội, bà Nguyễn Thanh Huyền - người phụ trách môn bơi của Việt Nam đã chỉ vào một kình ngư trẻ và bảo với tôi: “Đây là hot boy của đội tuyển bơi đấy anh. Cậu này tên Trần Văn Nguyễn Quốc và sẽ là một niềm hy vọng mới của đội bơi Việt Nam ở SEA Games năm nay đấy”.

Sở dĩ nói là gương mặt mới, vì Trần Văn Nguyễn Quốc sinh năm 2008, mới 17 tuổi và lần đầu góp mặt tại đấu trường SEA Games. Thực sự lúc Huyền giới thiệu, tôi cũng không chú ý đến cậu bé ấy lắm, vì ngoài vẻ đẹp trai, tôi cũng chưa biết Quốc thi đấu ra sao, nhất là khi trong đội tuyển bơi có những kình ngư nam lẫy lừng như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thành Bảo, Nguyễn Quang Thuấn. Chưa kể tuổi của Nguyễn Quốc đến với SEA Games còn lớn hơn cả Trần Hưng Nguyên, bởi Hưng Nguyên toả sáng tại SEA Games 2019 lúc ấy mới 16 tuổi.

Nguyễn Quốc vẫn khá e thẹn trên bục nhận huy chương. Ảnh: Anh Khoa

Thế nhưng ngay ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung 100m nam, Trần Văn Nguyễn Quốc đã khiến tôi ấn tượng khi về thứ 3 với thành tích 50”02, chỉ thua đúng 2 tay bơi của Singapore. Sau đó, kình ngư trẻ này tiếp tục cùng các đàn anh giành chiếc HCV đầy ấn tượng ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam, khiến mọi người càng chú ý hơn đến tay bơi người Đà Nẵng này. Đặc biệt, sự trẻ trung và vẻ đẹp trai của Trần Văn Nguyễn Quốc càng thu hút giới truyền thông và mạng xã hội nhiều hơn.

Dẫu tay bơi trẻ này đang nổi như thế ở đấu trường SEA Games, nhưng bà Thanh Huyền vẫn thường nhắn người viết: “Anh nhắc anh em báo chí đừng viết nhiều về các cháu, bọn nó còn nhỏ và thành tích cũng chưa quá nổi trội. Em sợ viết nhiều bọn nhỏ dễ tự kiêu rồi hư mất anh ạ”. Tuy nhiên, trò chuyện trực tiếp cùng Nguyễn Quốc, tôi tin chàng trai trẻ này sẽ không “sớm hư” như sự lo lắng của bà Huyền, bởi ngoài sự chính chắn và suy nghĩ lớn trước tuổi, Nguyễn Quốc còn nhiều hoài bão trong tương lai.

Nguyễn Quốc về đích thứ nhì ở 400m tự do. Ảnh: Nguyên Khang

Tối qua, Trần Văn Nguyễn Quốc đã tiếp tục giành chiếc HCB ở nội dung 400m tự do với thành tích 3’53”18, thậm chí anh còn vuột mặt cả đàn anh Nguyễn Huy Hoàng khi Hoàng chỉ về thứ 3. Kết thúc SEA Games 33, Trần Văn Nguyễn Quốc đã giành được 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ và đều ở những nội dung tự do, khiến ban huấn luyện đội tuyển bơi không khỏi bất ngờ.

Tâm sự cùng người viết, Nguyễn Quốc cho biết: “Bản thân con rất vui khi đạt được những thành tích như thế này ở kỳ SEA Games đầu tiên được góp mặt. Tuy nhiên, con nghĩ bản thấn còn phải nỗ lực hơn rất nhiều để có thể giành được chiếc HCV SEA Games cá nhân và con đặt ra mục tiêu ấy cho mình ở kỳ đại hội diễn ra vào 2 năm tới”.

Nguyễn Quốc giành HCĐ ỡ 100m tự do nam. Ảnh: Anh Khoa

Trong khi đó, bà Nguyển Thanh Huyền bày tỏ: “Tại đại hội lần này, các tay bơi trẻ Việt Nam đã có những tiến bộ vượt trội như thế ở kỳ đại hội lần này. Hy vọng các con sẽ là những trụ cột của bơi Việt Nam trong tương lai gần”.

Ở Đà Nẵng, ba mẹ của Trần Văn Nguyễn Quốc có lẽ cũng chẳng nghĩ rằng cậu bé con ngày xưa chỉ tập bơi cho khỏe, giờ đang là một kình ngư trẻ đầy triển vòng của bơi Việt Nam. Ở đó, SEA Games 33 có lẽ chỉ là bước đệm để Nguyễn Quốc có thể phát lộ tài năng trong tương lai.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn