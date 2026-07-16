Nhã Phương - mẹ "bỉm sữa" 3 con khoe sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp

Mới đây, Nhã Phương khiến mạng xã hội rộn ràng khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Mẹ bỉm tự phối đồ cho một ngày mưa" . Không cần trang phục cầu kỳ hay những khung hình được đầu tư công phu, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ sau khi đã trải qua ba lần sinh nở.

Nhã Phương khoe sắc vóc trong bộ ảnh mới. Ảnh: FBNV.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Nhã Phương lựa chọn phong cách tối giản với chiếc áo cúp ngực màu trắng ôm sát, khéo léo tôn vòng eo nhỏ cùng bờ vai thanh mảnh. Cô kết hợp cùng quần bò ống suông màu xanh và túi xách tông trắng đồng điệu, tạo nên tổng thể trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch. Mái tóc dài uốn nhẹ, lối trang điểm trong trẻo cùng nụ cười tươi tắn càng giúp nữ diễn viên ghi điểm bởi vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng nhận về lượng lớn lượt tương tác cùng hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Đông đảo cư dân mạng không tiếc lời khen dành cho nhan sắc của Nhã Phương. Nhiều người để lại những bình luận như: "Mẹ ba con mà đẹp như gái đôi mươi", "Body thế này ai nghĩ đã sinh ba bé", "Đơn giản mà vẫn sang, đúng chuẩn visual mẹ bỉm", hay "Trường Giang đúng là có bà xã ngày càng trẻ đẹp".

Cách đây không lâu, Nhã Phương cũng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở biển. Xuất hiện trong trang phục tông trắng thanh lịch, nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài nhẹ nhàng, trong veo cùng thần thái rạng rỡ.

Nhã Phương khoe vóc dáng thon gọn trong chuyến đi biển.

Ở tuổi ngoài U40 và đã là mẹ 3 con, Nhã Phương vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung, làn da tươi tắn, vóc dáng cân đối cùng nụ cười nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên nhận về hàng loạt lời khen.

Sau khi sinh con thứ 3 là bé Joy vào đầu năm 2026, Nhã Phương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi tốc độ về dáng đáng kinh ngạc. Chỉ khoảng 14 ngày sau sinh, nữ diễn viên đã tự tin xuất hiện với vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc và gương mặt rạng rỡ. Bà xã Trường Giang cho biết đó là thành quả của cả một quá trình, bản thân cũng không bị áp lực phải nhanh chóng về dáng sau sinh. Khi ở cữ, Nhã Phương còn chăm chỉ tập luôn yoga và các liệu pháp trị liệu phù hợp với sức khỏe.

Nhã Phương bộc bạch: "Với tôi hành trình về dáng sau sinh chưa bao giờ là một cuộc đua. Sau tất cả những thay đổi của cơ thể điều mình cần không phải là cố gắng quay lại thật nhanh mà là lắng nghe cơ thể mình đang cần gì".

Gia đình hạnh phúc của Trường Giang và Nhã Phương.

Nhã Phương vốn duy trì lối sống năng động trong nhiều năm với lịch tập luyện đều đặn, kết hợp giữa gym, yoga và các bộ môn giúp tăng cường sức bền. Nhờ vậy, nữ diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau lần sinh nở thứ 3. Hơn 1 tháng sau khi "vỡ chum", nữ diễn viên đã tham gia chuyến hành hương đến núi Yên Tử. Không lâu sau đó, cô tiếp tục trở lại các buổi tập sexy dance, múa cột bên hội bạn thân.

Nữ diễn viên kiên trì tập luyện, kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học để về dáng sau sinh.

Không chỉ được yêu mến bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, Nhã Phương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Trường Giang. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng ba người con. Dù khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội, mỗi lần hé lộ những khoảnh khắc gia đình, cả hai đều nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Trải qua gần một thập kỷ đồng hành, cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thường xuyên dành cho nhau sự quan tâm và hỗ trợ trong cả công việc lẫn đời sống thường ngày.

Nhã Phương được ông xã yêu chiều hết mực.

Trường Giang thường xuyên hỗ trợ vợ chăm sóc các con, tạo điều kiện để Nhã Phương có thời gian nghỉ ngơi và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sự yêu thương và đồng hành của chồng là một trong những yếu tố giúp nữ diễn viên luôn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn