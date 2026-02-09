Kem chống nắng có ngăn được rám da như nhiều người vẫn nghĩ?

Vì sao cần sử dụng kem chống nắng?

Ánh nắng mặt trời đóng vai trò thiết yếu đối với cơ thể, giúp tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài, đặc biệt là tia cực tím (UV), lại gây ra nhiều tác hại cho làn da.

Dưới tác động của tia UV, da có thể bị khô, sạm màu, xuất hiện nếp nhăn sớm và tăng nguy cơ ung thư da. Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều - thời điểm cường độ tia UV mạnh nhất. Trong trường hợp cần tiếp xúc với ánh nắng, ngoài việc che chắn bằng quần áo, mũ rộng vành, kính râm, việc sử dụng kem chống nắng là biện pháp bảo vệ da không thể thiếu. Đáng lưu ý, kem chống nắng nên được sử dụng hàng ngày, kể cả khi làm việc trong nhà hoặc ở nơi có bóng râm.

Kem chống nắng vì vậy không phải là “lá chắn tuyệt đối”, nhưng vẫn là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh khi được sử dụng đúng cách và đều đặn

Kem chống nắng hoạt động như thế nào?

Các sản phẩm kem chống nắng hiện nay dù đa dạng về công dụng nhưng chủ yếu hoạt động dựa trên hai cơ chế chính.

Kem chống nắng hóa học có khả năng hấp thu và chuyển hóa tia cực tím thành dạng năng lượng không gây hại cho da. Một số thành phần phổ biến trong nhóm này gồm oxybenzone hoặc octisalate.

Trong khi đó, kem chống nắng vật lý hoạt động bằng cách tạo lớp màng phản xạ và phân tán tia UV, ngăn không cho chúng tiếp xúc trực tiếp với da. Thành phần thường gặp là kẽm oxit và titanium dioxide.

Việc lựa chọn kem chống nắng không chỉ dựa vào cơ chế tác dụng mà còn cần phù hợp với tình trạng da và chỉ số chống nắng SPF.

Kem chống nắng có ngăn ngừa rám nắng không?

Khi tiếp xúc với ánh nắng, da phản ứng bằng cách tăng sản xuất melanin để tự bảo vệ, khiến da sạm màu và rám nắng; nếu kéo dài có thể gây bỏng và tổn thương lâu dài. Đáng lưu ý, tia UV không phải lúc nào cũng nhìn thấy rõ, vẫn có thể tác động ngay cả khi ở trong nhà hay bóng râm, làm da lão hóa nhanh và tăng nguy cơ ung thư da.

Trên thực tế, không có loại kem chống nắng nào có khả năng bảo vệ da tuyệt đối 100%. Kem chống nắng chỉ giúp giảm mức độ tác động của tia UV lên da. Do đó, sản phẩm này có thể hỗ trợ ngăn ngừa rám nắng trong trường hợp thời gian tiếp xúc với ánh nắng không quá dài và không diễn ra thường xuyên.

Sử dụng kem chống nắng phù hợp với loại da, kết hợp chỉ số SPF thích hợp sẽ giúp hạn chế tác hại của tia cực tím, bảo vệ da trước lão hóa sớm và giảm thiểu tình trạng sạm, rám da. Các chuyên gia khuyến nghị, nên lựa chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30-60 để đạt hiệu quả bảo vệ tốt mà vẫn tạo cảm giác dễ chịu cho da.

Kem chống nắng vì vậy không phải là “lá chắn tuyệt đối”, nhưng vẫn là giải pháp quan trọng giúp bảo vệ và duy trì làn da khỏe mạnh khi được sử dụng đúng cách và đều đặn.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV