Sắc vóc gây sốc của "bé Xuân Mai" sau hơn 20 năm rời xa showbiz

Sau quãng thời gian kín tiếng, mới đây, Xuân Mai gây chú ý khi thông báo trở lại với âm nhạc bằng việc kết hợp cùng Xuân Nghi trong ca khúc Có ai quan tâm mình đâu. Bài hát dự kiến được trình làng vào ngày 17/7 trên kênh YouTube và các nền tảng nhạc số.

Khoảnh khắc hội ngộ giữa Xuân Mai và Xuân Nghi khiến khán giả thích thú. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về sự trở lại của mình, "bé Xuân Mai" cho biết sau rất nhiều năm, cô với Xuân Nghi mới có dịp được cùng nhau thực hiện một dự án đặc biệt. Giọng ca nhí đình đám một thời bộc bạch: "Có những hành trình phải đi thật xa, để rồi một ngày đủ can đảm quay trở về. Đây không chỉ là một bài hát, đây là một cột mốc rất đặc biệt trong hành trình của tôi. Cảm ơn Xuân Nghi vì đã cùng mình tạo nên một kỷ niệm thật đẹp".

Trên trang cá nhân, Xuân Nghi cũng chia sẻ "tin vui" này đến với người hâm mộ. "Mọi người không nhìn lầm đâu, Xuân Mai đã trở lại. Sau ngần ấy năm bạn tôi cũng chịu quay lại, và sản phẩm quay lại là màn kết hợp đầu tiên của hai đứa", nữ ca sĩ bật mí.

Xuân Mai hiện có gương mặt tròn đầy, đường nét chững chạc và vẻ ngoài đằm hơn. Cô để tóc đen dài, uốn sóng nhẹ, mặc váy trắng in hoa nhí và khoác cardigan màu kem. Cách ăn mặc đơn giản, nhẹ nhàng mang đến cảm giác gần gũi, đúng với cuộc sống kín tiếng hiện tại của nữ ca sĩ.

Đoạn clip hội ngộ của Xuân Nghi và Xuân Mai.

Chi tiết khiến nhiều người nhận ra "bé Xuân Mai" năm nào chính là nụ cười. Trong suốt đoạn video, cô liên tục cười rạng rỡ, ánh mắt vui vẻ và thoải mái khi tương tác với Xuân Nghi. Dù ngoại hình đã thay đổi sau hơn 20 năm, nét hiền và nụ cười quen thuộc của Xuân Mai vẫn được giữ lại.

Xuân Mai sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Được tiếp xúc với âm nhạc từ sớm, Xuân Mai nhanh chóng bộc lộ năng khiếu và bắt đầu thu âm, biểu diễn khi mới hơn 2 tuổi.

Từ năm 1997, tên tuổi cô bé bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi. Loạt băng đĩa mang thương hiệu Con Cò Bé Bé phủ sóng nhiều gia đình Việt Nam vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Hình ảnh ca sĩ Xuân Mai lúc bé. Ảnh: NVCC.

Xuân Mai trở thành thần tượng của hàng triệu trẻ em nhờ giọng hát trong trẻo, cách phát âm còn ngọng nghịu cùng khả năng trình diễn tự nhiên trước ống kính. Những ca khúc thiếu nhi qua giọng hát của cô liên tục được bật tại nhà, trường học và các chương trình dành cho trẻ nhỏ.

Ở thời kỳ đỉnh cao, mức độ nổi tiếng của Xuân Mai là trường hợp hiếm trong thị trường nhạc thiếu nhi. Khi mới 5 tuổi, Xuân Mai đã thực hiện liveshow tại Sân khấu Lan Anh, thu hút hàng nghìn khán giả. Cô còn phát hành hàng chục album, thu âm hàng trăm ca khúc. Hình ảnh cô bé tóc buộc hai bên, mặc váy nhiều màu từ đó phủ sóng các gia đình, trường học và cửa hàng băng đĩa trên khắp cả nước.

"Bé Xuân Mai" và bố.

Năm 2004, khi đang ở đỉnh cao, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư sau khi cha mẹ ly hôn. Từ đây, Xuân Mai rời khỏi showbiz. Sự nghiệp âm nhạc bị ngắt quãng, cô tập trung học tập và chỉ thỉnh thoảng biểu diễn trong các sự kiện cộng đồng nhỏ lẻ.

Năm 2009, Xuân Mai trở về Việt Nam, thử sức với nhạc trẻ qua Nỗi Nhớ Đóng Băng, Cây Bàng… Tuy nhiên, những sản phẩm này không tạo được hiệu ứng như thời thiếu nhi. Hình ảnh "bé Xuân Mai" quá nổi tiếng khiến công chúng khó làm quen với phiên bản trưởng thành của cô. Sau đó, Xuân Mai cũng không còn hoạt động nổi bật, ngoại trừ 1 lần tham gia phim truyền hình năm 2018. Xuân Mai kết hôn năm 2014, hiện có 3 con, sống tại Mỹ và làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Vì vậy, video hội ngộ Xuân Nghi của Xuân Mai lần này lập tức gây chú ý.

Sau hơn 20 năm, "bé Xuân Mai" nay đã là một người phụ nữ trưởng thành, có cuộc sống hoàn toàn khác phía sau ánh đèn sân khấu.

Sau hơn 20 năm, cô bé từng hát Con Cò Bé Bé, Một Con Vịt hay Chị Ong Nâu Và Em Bé nay đã là một người phụ nữ trưởng thành, có cuộc sống hoàn toàn khác phía sau ánh đèn sân khấu. Xuân Mai sẽ trở lại âm nhạc qua màn kết hợp với Xuân Nghi trong một ca khúc thuộc EP sắp phát hành của Xuân Nghi.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn