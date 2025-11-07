Giải cứu cụ bà 77 tuổi cùng cháu bé 5 tuổi và 1 phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy

Hồi 5 giờ 42 sáng 7-11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại nhà dân, địa chỉ số 214 đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân.

Lực lượng chức năng đưa những người mắc kẹt ra ngoài

5 phút sau khi nhận được thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị mắc kẹt tại tầng 3, nơi đang bị lửa và khói uy hiếp nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân để đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và 1 người qua thang chữa cháy bên ngoài. Đến 5 giờ 55 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà 6 tầng.

Hai người mắc kẹt trong đám cháy được đưa ra bằng cầu thang bộ và 1 người được đưa qua thang chữa cháy bên ngoài

Kết quả, 3 nạn nhân được cứu an toàn gồm cháu D.G.B. (SN 2020); cụ bà N.T.H. (SN 1948) và bà P.T.P. (SN 1969).

Hiện, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang tiến hành thống kê, xác định thiệt hại ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Tr. Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động