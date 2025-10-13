Giải cứu người phụ nữ nặng hơn 100kg nguy kịch trên gác gỗ xuống đất an toàn

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện thành công pha cứu hộ đưa người phụ nữ nặng hơn 100kg bị sốt cao, tính mạng nguy hiểm tại căn nhà trong hẻm 273, đường Nhật Tảo, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh vào bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn.

Nạn nhân bị sốt cao nằm trên gác gỗ tầng 2 trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Trung tâm chỉ huy 114 tiếp nhận thông tin nên đã điều tổ cứu nạn cứu hộ xuống hiện trường. Nạn nhân nằm trên gác gỗ tầng 2 trong căn nhà nhỏ hẹp, lối đi xuống là cầu thang bằng gỗ rộng chừng 70cm, xuống cấp.

Tổ cứu hộ tiếp cận thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cứu người phụ nữ.

Nạn nhân bị sốt cao, co giật, không kiểm soát được hành vi, không thể tự di chuyển được. Sau khi tiếp cận tổ công tác đã sử dụng các dụng cụ y tế giúp nạn nhân thở dễ dàng hơn đồng thời đưa nạn nhân lên băng ca chuyên dụng.

Cầu thang gỗ nhỏ hẹp xuống cấp nên gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Cân nặng của nạn nhân cũng khiến việc di chuyển qua không gian nhỏ hẹp hết sức khó khăn.

Để lách và di chuyển trên cầu thang gỗ nhỏ hẹp, tổ công tác phải cẩn thận từng chút để không xảy ra nguy hiểm cho chính tổ công tác và nạn nhân. Do nạn nhân khá nặng nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Nạn nhân được đưa xuống đất an toàn và chuyển vào bệnh viện.

Vừa di chuyển, tổ công tác vừa làm công tác trấn an tinh thần cho nạn nhân. Phải mất khá lâu thời gian, tổ công tác mới đưa được nạn nhân từ lầu 2 xuống đất, chuyển cho nhân viên y tế sơ cứu ban đầu (truyền dịch) rồi chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

