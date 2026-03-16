Từ tháng 4, nắng nóng gia tăng về cường độ ở nhiều khu vực. Ảnh minh họa: TTXVN



Đến cuối tháng 5, nắng nóng suy giảm về cường độ và thu hẹp dần ở các khu vực trên trong tháng 6. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4, có khả năng xuất hiện nắng nóng, sau đó từ khoảng cuối tháng 5, sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.

Đề phòng những đợt mưa to ở nhiều khu vực

Theo Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa, trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ bắt đầu ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (khoảng từ giữa tháng 5). Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên trong tháng 5-6.

Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,3 cơn).

Trong thời kỳ này, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tuần suất giảm dần. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An trong tháng 4 nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đề cập đến tổng lượng mưa, ông Nguyễn Đức Hòa cho rằng, thời kỳ này, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so trung bình nhiều năm, riêng tháng 6 tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ tháng 4 phổ biến từ 70-100mm, riêng khu vực Tây Bắc Bộ phổ biến 100-150 mm, có nơi cao hơn; tháng 5 phổ biến từ 170-250mm, khu vực vùng núi có nơi cao hơn; tháng 6 phổ biến 200-400 mm, riêng vùng núi có nơi cao hơn.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế tháng 4 phổ biến 60-90 mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 30-60 mm, có nơi cao trên 70mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 80-150 mm. Tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa-Huế có phổ biến 140-200 mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 80-150 mm; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 200-250 mm. Tháng 6, khu vực từ Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 100-200 mm, có nơi cao hơn; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 80-150 mm, có nơi cao hơn; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 200-300 mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Nam Bộ tháng 4 phổ biến từ 40-80 mm, có nơi cao hơn. Tháng 5 phổ biến từ 180-250 mm, có nơi cao hơn. Tháng 6 phổ biến từ 200-300 mm/tháng, có nơi cao hơn.

"Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa - tập trung trong tháng 4-5", ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Từ tháng 7-9, bão, áp thấp nhiệt đới tương đương trung bình nhiều năm

Tháng 7-9 cũng là thời kỳ của mùa mưa bão. Thông tin về diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới, ông Nguyễn Đức Hòa cho hay, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm ( trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 6,5 cơn, đổ bộ vào đất liền là 2,9 cơn).

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục có xu hướng mở rộng và gia tăng về cường độ. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Phân tích về tình hình mưa và tổng lượng mưa trong thời gian này, ông Hòa nêu rõ, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong thời kỳ dự báo. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng gia tăng trên cả nước.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm; riêng trong tháng 8-9, tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Hà Tĩnh thấp hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ tháng 7 phổ biến 280-380 mm, có nơi trên 400 mm; tháng 8 phổ biến 250-350 mm, có nơi cao hơn; tháng 9 phổ biến 150-250 mm, có nơi cao hơn.

Tháng 7, tại Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 150-250 mm, có nơi cao hơn; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 70-30 mm, có nơi cao hơn; cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 250- 350 mm, có nơi cao hơn. Tháng 8, tại Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 220-320 mm, có nơi cao hơn; Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 100- 200 mm, có nơi cao hơn; cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 300- 400 mm, có nơi cao hơn. Tháng 9, từ Thanh Hóa-Huế phổ biến từ 300-400 mm, có nơi cao hơn; Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 150-250 mm, có nơi cao hơn; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến 200-300mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Nam Bộ tháng 7 và tháng 9 phổ biến 250- 350mm, có nơi cao hơn; tháng 8 phổ biến từ 200-300mm, có nơi cao hơn.

Lưu vực sông Mê Công từ tháng 7-9 phổ biến cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm; riêng trong tháng 8-9 tại lưu vực thượng lưu và trung lưu thấp hơn từ 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, gió mùa Tây Nam và bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Hiện tượng nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét, mưa đá… có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị người dân, các địa phương thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó hợp lý, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: baotintuc.vn