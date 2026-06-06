Khai mạc Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII tại Hà Tĩnh

Sáng 6.6, Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII chính thức khai mạc và khởi tranh tại sân bóng Green Eco (đóng tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Không khí sôi động tại lễ khai mạc

Tham dự lễ khai mạc có ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Xuân Lương- Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành địa phương.

Ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (áo đen) cùng lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc

Là sân chơi thể thao truyền thống của những người làm báo khu vực miền Trung, giải đấu được tổ chức thường niên dịp kỉ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6). Trải qua 11 mùa giải, đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan báo chí trong khu vực.

Nghi thức lễ chào cờ tại giải đấu

Mùa giải năm nay do FC Báo chí thường trú Hà Tĩnh đăng cai tổ chức, quy tụ 6 đội bóng với hơn 100 cầu thủ là phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, gồm: Báo chí thường trú Hà Tĩnh, Báo chí Nghệ An, Báo chí Thanh Hóa, Báo chí Quảng Trị, Báo chí Đà Nẵng và Báo chí Huế.

Nhà báo Phạm Minh Thùy phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Phạm Minh Thùy - Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh, sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Giải bóng đá Báo chí miền Trung đã trở thành sân chơi uy tín, được những người làm báo mong đợi mỗi dịp tháng 6.

"Bước sang mùa giải thứ XII, giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối gắn kết, tạo điều kiện để các nhà báo, phóng viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe và thắt chặt hơn nữa tình đồng nghiệp", nhà báo Phạm Minh Thùy chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nhà tài trợ giải

Theo Ban tổ chức, mùa giải năm nay hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn khi quy tụ những đội bóng giàu truyền thống và có chất lượng chuyên môn cao trong khu vực. Ban tổ chức cũng kêu gọi các đội bóng thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu đẹp cho khán giả.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu tặng hoa cho đại diện các đội bóng tham dự giải

Không chỉ là sân chơi thể thao, Giải bóng đá Báo chí miền Trung còn duy trì nét đẹp nhân văn qua các hoạt động thiện nguyện đồng hành cùng giải đấu.

Ngay trong khuôn khổ mùa giải lần thứ XII, các đội bóng tham dự đã quyên góp được 30 triệu đồng để hỗ trợ Chùa Vĩnh tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - nơi đang nuôi dưỡng hàng chục trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, FC báo chí Đà Nẵng cũng đã trao tặng các em nhỏ tại đây phần quà trị giá 10 triệu đồng.

Đại diện FC Báo chí Hà Tĩnh và FC Báo chí Đà Nẵng trao tặng phần quà cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại Chùa Vĩnh

Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục khẳng định tinh thần sẻ chia của những người làm báo miền Trung, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn bên ngoài sân cỏ, tạo nên dấu ấn riêng của giải đấu suốt nhiều năm qua.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức giải

Sau lễ khai mạc là trận khởi tranh giữa đội FC báo chí Hà Tĩnh và FC báo chí Thanh Hoá tại sân số 1

Ở trận số 2, đồng thời diễn ra trận đấu giữa FC Đà Nẵng và FC báo chí Quảng Trị

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá