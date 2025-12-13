Xe

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Top xe hybrid được yêu thích nhất thị trường Việt Nam tháng 11/2025 có tới 5 mẫu thuộc thương hiệu Toyota và còn lại là các thương hiệu khác cũng đến từ Nhật Bản.