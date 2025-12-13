'Xế độc lạ' Mazda MX-5 Miata sẽ trở lại Việt Nam?

Mazda MX-5 Miata là mẫu xe thể thao cỡ nhỏ vang danh từ Nhật Bản. Trước đây, mẫu xe từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khoảng 2 tỷ đồng giai đoạn 2021-2022 nhưng nhanh chóng bị ngừng bán do doanh số không đạt kỳ vọng. Đây có thể xem là lần trở lại đáng trông đợi của Miata ở thị trường việt.