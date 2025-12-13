'Xế độc lạ' Mazda MX-5 Miata sẽ trở lại Việt Nam?

Mazda MX-5 Miata là mẫu xe thể thao cỡ nhỏ vang danh từ Nhật Bản. Trước đây, mẫu xe từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá khoảng 2 tỷ đồng giai đoạn 2021-2022 nhưng nhanh chóng bị ngừng bán do doanh số không đạt kỳ vọng. Đây có thể xem là lần trở lại đáng trông đợi của Miata ở thị trường việt.
Chiếc MX-5 Miata trên ảnh vẫn dùng ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc của nhà Mazda. Phiên bản được trưng bày tại Việt Nam có màu sơn ngoại thất đỏ Artisan Red Metalic.
Đầu xe đặt thấp với cặp đèn vát 2 bên viền tạo cảm giác mạnh mẽ và thể thao.
Đèn hậu dạng tròn, kết hợp với đuôi vịt vuốt nhẹ về sau.
Xe vẫn được trang bị một cốp chứa đồ nhỏ ở phía sau.
Không gian nội thất của MX-5 Miata sở hữu tone màu nâu be Sport Tan cùng gói da Nappa Terracotta cao cấp.
Một số chi tiết quen thuộc của dòng xe Mazda vẫn xuất hiện như mà hình trung tâm cỡ nhỏ, vô lăng 3 chấu bọc da và đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn phía sau.
Hệ thống âm thanh với loạt loa Bose, đặc biệt, chiếc MX-5 Miata này được trang bị loa ở tựa đầu ghế lái và ghế phụ nhằm tăng trải nghiệm của người dùng.
MX-5 Miata bản mui mềm được trang bị động cơ Skyactiv-G 4 xy-lanh thẳng hàng 1.5L mạnh 136 mã lực và mô-men xoắn 152 Nm hoặc động cơ Skyactiv-G 4 xy-lanh thẳng hàng 2.0L mạnh 184 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Tùy theo từng biến thể động cơ, MX-5 sẽ được trang bị hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp 6EC-AT, đi kèm hệ dẫn động cầu sau.
Tại Nhật Bản, chiếc roadster này có giá khoảng 19.253 USD. Trước đây, MX-5 Miata cũng từng được một công ty tư nhân phân phối ở Việt Nam với giá khoảng 1,8 tỷ đồng. Với việc được trưng bày tại showroom Flagship mới của Mazda, MX-5 Miata nhiều khả năng sớm được quay lại thị trường Việt dưới hình thức nhập khẩu chính hãng.
Tác giả: Đan Thanh
Nguồn tin: znews.vn