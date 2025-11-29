Giá xe máy xăng 'nhảy múa' giữa áp lực điện hóa

Thị trường xe máy xăng ở Việt Nam đang đối diện áp lực điện hóa khá lớn. TP Hà Nội chính thức hạn chế hoạt động của xe máy chạy xăng ở khu trung tâm từ ngày 1/7/2026, còn TP.HCM cũng đã có những đề án tương tự.

Khi xe máy xăng bị hạn chế sử dụng, thị trường ít nhiều sẽ có xu hướng ngả về nhóm xe máy thuần điện. Giữa áp lực điện hóa, giá xe máy xăng trên thị trường Việt đang "nhảy múa".

Vừa ra mắt đã hết hàng, sốt giá

Khảo sát của Tri Thức - Znews tại một đại lý HEAD cho thấy Honda SH125i vừa ra mắt gần đây đã hết sạch hàng.

Khách hàng quan tâm dòng SH hiện chỉ có thể chọn mua bản Thể thao của biến thể động cơ 160 cc, giá bán hiện tại 111,49 triệu đồng, cao hơn 7,2 triệu đồng so với mức đề xuất chính hãng.

Tại đại lý này, các phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp của Honda SH160i cũng đã hết hàng.

Honda Air Blade các biến thể 125/160 không "cháy hàng" như SH nhưng cũng rơi vào tình trạng đội giá. Hiện, khách Việt mua Air Blade 125 tại đại lý phải chi nhiều hơn 2,8-3,3 triệu đồng tùy phiên bản, còn khoảng chênh lệch ở Honda Air Blade 160 là 6,5-6,8 triệu đồng.

Honda Air Blade 160 vừa ra mắt đã bị đội giá. Ảnh: Phúc Hậu.

Yamaha PG-1 thế hệ mới ra mắt hồi giữa tháng 9 hiện có giá thực tế 38,4 triệu đồng cho bản Giới hạn màu Xanh Camo. Hãng xe Nhật Bản niêm yết phiên bản này ở mức 34,855 triệu đồng, nghĩa là mẫu "xe chơi" này đang bị đội giá hơn 3,5 triệu đồng.

So với thời điểm mới ra mắt, tình trạng đội giá của Yamaha PG-1 đã có phần hạ nhiệt.

Nguồn cung dồi dào dịp cuối năm

Tình trạng sốt giá mạnh dường như chỉ xảy ra với các mẫu xe mới ra mắt. Khảo sát của Tri Thức - Znews cho thấy Honda Vision các phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao chỉ có giá thực tế cao hơn tối đa 510.000 đồng so với niêm yết.

Riêng phiên bản Tiêu chuẩn của mẫu xe tay ga này hiện có giá 30,09 triệu đồng, tức đang được bán thấp hơn cả triệu đồng so với đề xuất chính hãng.

Yamaha Janus cũng đang được bán dưới giá đề xuất. Khảo sát cho thấy mẫu xe tay ga của thương hiệu Nhật Bản hiện có giá 26,5-31,1 triệu đồng tại đại lý, tức thấp hơn 2-2,65 triệu đồng so với mức niêm yết chính hãng.

Yamaha Janus được bán dưới giá đề xuất. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung, phần lớn xe máy tại Việt Nam đang có giá bán tốt, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm. Nguồn cung dồi dào có thể đang là cơ sở cho mức giá tốt của phần đông xe máy tại thị trường Việt Nam.

Báo cáo của Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho thấy trong tháng 10, lượng xe máy lắp ráp tại Việt Nam ước đạt khoảng 312.400 chiếc. Lũy kế sau 10 tháng, lượng xe máy nội địa xuất xưởng ước đạt hơn 2,757 triệu chiếc, tương đương tăng trưởng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố cho thấy sau 9 tháng đầu năm, người Việt đã mua tổng cộng hơn 1,9 triệu xe máy từ 5 thành viên Hiệp hội. Năm thành viên VAMM gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam.

Riêng trong quý III, doanh số 5 thành viên VAMM đạt 621.732 chiếc. Quý I tạm thời là kỳ báo cáo có doanh số cao nhất khi lượng tiêu thụ xe máy ở Việt Nam giai đoạn này đạt 673.055 chiếc.

Nhu cầu mua sắm tăng mạnh dịp cuối năm có thể sẽ giúp doanh số toàn thị trường tiếp tục cải thiện. Dù vậy, áp lực điện hóa sẽ là thách thức không nhỏ dành cho nhóm xe xăng tại Việt Nam, ở thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: znews.vn