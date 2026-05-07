Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều 7-5

Theo thông cáo này, giá xăng E5RON92 sẽ được điều chỉnh không cao hơn 23.790 đồng/lít so với mức giá hiện nay là 22.626 đồng/lít (tăng 1.164 đồng/lít).

Xăng RON95-III: không cao hơn 24.354 đồng/lít so với hiện nay là 23.751 đồng/lít (tăng 603 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn mức 27.494 đồng/lít, giảm 678 đồng/lít so với giá hiện hành là 28.172 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3.5S có mức giá không cao hơn 21.172 đồng/kg, tăng 1.145 đồng/kg với mức 20.027 đồng/kg giá bán tối đa hiện hành.

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện ngừng chi sử dụng và thực hiện ngừng trích lập quỹ bình ổn.

Việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 7-5, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.

Như vậy sau nhiều phiên giảm giá xăng dầu trong tháng 4, giá xăng đã có hai kỳ tăng liên tiếp tại kỳ ngày 29-4 và 7-5, trong khi giá dầu diesel giảm ở kỳ này.

Bộ Công Thương cho hay sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ