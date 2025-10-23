Giá trị dinh dưỡng bất ngờ trong trứng chim cút

Giá trị dinh dưỡng của trứng chim cút

Trung bình, một quả trứng cút nặng khoảng 9 gram cung cấp các thành phần dinh dưỡng sau: Calo: 14 kcal; Protein: 1 gam; Chất béo: 1 gam; Carbohydrate: 0 gam; Choline: 4% giá trị khuyến nghị hàng ngày (DV); Riboflavin (vitamin B2): 6% DV; Folate: 2% DV; Axit pantothenic: 3% DV; Vitamin A: 2% DV; Vitamin B12: 6% DV; Sắt: 2% DV; Phốt pho: 2% DV; Selen: 5% DV

So sánh với trứng gà, hàm lượng vitamin B2 và sắt trong trứng cút cao hơn, trong khi lượng calo và protein gần tương đương. Điều này khiến trứng chim cút trở thành lựa chọn tốt cho những người muốn bổ sung năng lượng và dưỡng chất trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Những lợi ích sức khỏe nổi bật

Hỗ trợ chuyển hóa năng lượng: Selenium và riboflavin là hai dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, đồng thời duy trì hoạt động của tuyến giáp khỏe mạnh.

Tăng cường hệ thần kinh và phòng thiếu máu: Vitamin B12 và sắt đóng vai trò then chốt trong việc hình thành tế bào hồng cầu, giúp ngăn ngừa thiếu máu và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Cải thiện chức năng cơ bắp: Trứng chim cút chứa choline, một chất cần thiết để tạo ra acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh giúp cơ thể điều khiển các nhóm cơ hiệu quả hơn.

Cách chế biến trứng chim cút

Trứng chim cút có thể được chế biến linh hoạt như trứng gà - luộc, chiên, kho hoặc ăn kèm trong các món salad, mì, cơm chiên…

Luộc chín: Trứng cút luộc có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 3-5 ngày, thích hợp làm món ăn nhẹ tiện lợi.

Ẩm thực quốc tế

Ở Nhật Bản, trứng cút được xem là món cao cấp, thậm chí được ăn sống kèm sushi.

Tại Hàn Quốc và Indonesia, trứng cút thường được dùng như món ăn vặt hoặc thêm vào các món hầm, xiên que.

Ở Nam Mỹ, trứng cút được sử dụng làm topping cho hamburger, xúc xích và pizza.

Cách đơn giản nhất: Luộc chín, bóc vỏ và thưởng thức trực tiếp, hoặc cắt nhỏ để trộn cùng salad, bánh mì kẹp, hay cơm cuộn.

Với kích thước nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng lớn, trứng chim cút là thực phẩm giàu năng lượng, tốt cho sức khỏe và dễ chế biến. Khi sử dụng ở mức vừa phải trong khẩu phần ăn, trứng chim cút không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất cần thiết mà còn mang lại sự phong phú, hấp dẫn cho bữa ăn hằng ngày.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn