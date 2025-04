Gia cố lan can trường học sau sự cố nghiêm trọng tại Nghệ An

Hệ thống lan can trước dãy phòng học Trường phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh đang được kiểm tra, gia cố lại - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 15-4, toàn bộ học sinh Trường phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh, Nghệ An đang tiếp tục được nghỉ học sau sự cố rơi lan can từ tầng 4 xuống sân trường làm ba nữ sinh lớp 9 bị thương vào sáng 14-4.

Đặt trách nhiệm cao nhất với học sinh gặp nạn

Trong thời gian học sinh đang nghỉ học, các cán bộ phòng quản trị đầu tư, Trường đại học Vinh khẩn trương có mặt để gia cố, sửa chữa toàn bộ hệ thống lan can các tầng học tại Trường phổ thông Thực hành sư phạm. Riêng khu vực lan can bên hông tầng 4 vẫn đang được niêm phong, hạn chế người qua lại.

Theo quan sát, mặt trước dãy phòng học 5 tầng có 26 tấm lan can, mỗi tấm dài gần 4m. Phía bên hông tòa nhà có 4 tấm lan can, mỗi tấm dài gần 2m.

Trả lời Tuổi Trẻ Online sáng 15-4, ông Phan Xuân Phồn - hiệu trưởng Trường phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh - cho hay sự cố lan can rơi làm ba nữ sinh bị thương xảy ra trong khuôn viên trường là ngoài mong muốn, bất ngờ; toàn bộ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đều chia sẻ với các học sinh không may gặp nạn.

Kể lại diễn biến vụ việc, ông Phồn cho biết gần 9h30 sáng 14-4, ông đang làm nhiệm vụ chuyên môn ở trường thì nghe tiếng hô hoán của các cô giáo về việc học sinh bị tai nạn ở sân trường. Ngay lập tức, ông Phồn cùng các thầy cô giáo đã gọi xe cứu thương đưa các em đi cấp cứu.

Tấm lan can bên hông tầng 4 đã bị rơi để lại một khoảng trống. Khu vực này đang được niêm phong, hạn chế người qua lại - Ảnh: DOÃN HÒA

"Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, nhà trường đã cắt cử thầy cô ban giám hiệu cùng thầy cô giáo bộ môn túc trực, động viên các em và gia đình sớm ổn định sức khỏe, tâm lý. Ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất là tính mạng các em", ông Phồn nói.

Ông Phồn chia sẻ các em là con của phụ huynh nhưng là học trò của nhà trường. Vì vậy sự việc xảy ra ngoài mong muốn tại trường thì nhà trường đặt trách nhiệm cao nhất với các em.

Không xô đẩy, tì đè lên lan can

Dãy phòng học cùng hệ thống lan can Trường phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh được đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Nhà trường đã giao cho một phó hiệu trưởng phụ trách mảng cơ sở vật chất, hằng năm có báo cáo lên Trường đại học Vinh để sửa chữa, thay thế các cơ sở vật chất hư hỏng để các em có môi trường giáo dục tốt nhất, đảm bảo an toàn. Hiện trường có hơn 1.700 học sinh ở các cấp học tiểu học, THCS và hai lớp 10.

"Trước mắt, chúng tôi đã gửi thông báo tới từng lớp, giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện cha mẹ học sinh các thông điệp, khuyến cáo các em học sinh tránh xa, không tì đè lên các lan can trước phòng học, cầu thang bộ; cấm xô đẩy, đi xuống cầu thang bộ theo hàng", ông Phồn nói.

Trường phổ thông Thực hành sư phạm Đại học Vinh nhìn từ trên cao. Mặt trước dãy phòng học 5 tầng có 26 tấm lan can, mỗi tấm dài gần 4m. Phía bên hông tòa nhà có 4 tấm lan can, mỗi tấm dài gần 2m - Ảnh: DOÃN HÒA

Sau khi khắc phục, rà soát lại cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, dự kiến ngày mai (16-4), các em học sinh sẽ tới trường học tập bình thường trở lại. Riêng hai lớp học ở tầng 4 được chuyển tạm thời xuống tầng 1.

Một cán bộ Sở Xây dựng Nghệ An tham gia cùng quá trình khám nghiệm hiện trường cho hay qua kiểm tra ban đầu cho thấy tấm lan can inox có liên kết với tường bằng đinh tán hàn vào.

Phía dưới lan can inox này còn có hàng lan can bằng gạch, cao khoảng 85cm. Trong điều kiện thời tiết bình thường, tấm lan can này không thể rơi được nếu không có tác động bằng lực.

Để có kết luận chính xác về nguyên nhân sự cố, Công an tỉnh Nghệ An đã thu thập camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng liên quan.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, theo báo cáo từ Trường đại học Vinh gửi cơ quan chức năng, khoảng 9h30 sáng 14-4, một khung lan can từ tầng 4, tòa nhà A6, Trường tiểu học, THCS và THPT Thực hành sư phạm, Trường đại học Vinh rơi xuống sân trường, trúng 3 nữ sinh đang đứng phía dưới, gây thương tích cho ba nữ sinh đều học lớp 9B của trường. Trong ba học sinh bị thương, em Q. đang được theo dõi chấn thương ở vùng đầu, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hai em còn lại bị nhẹ hơn, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn