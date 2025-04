Lời kể của n.ữ s.i.nh bị lan can tầng 4 trường học rơi trúng

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Tuyết Lan

Tai nạn khiến 3 nữ sinh phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Trong đó, trường hợp bị thương nghiêm trọng nhất đã được chuyển tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Hai nữ sinh còn lại đều bị thương vùng đầu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh. Trưa 14/4, cả hai đã dần hồi phục tinh thần sau tai nạn.

Sau khi khâu vết thương, cháu N.N.H.T được gia đình và đại diện nhà trường chăm sóc tại viện. Nằm trên giường bệnh, nước mắt cháu vẫn không ngừng chảy.

Theo lời H.T, lúc đó cháu đang chơi cùng nhóm bạn nữ trên sân thì bỗng có vật gì đó “ụp xuống” trúng người. Cháu quay sang đã thấy một bạn bị thương “nằm ngửa, nỏ động đậy chi cả” nên hoảng sợ vội chạy đi tìm người cứu bạn. Cháu cũng không kịp phát hiện vật rơi xuống là lan can ở tầng trên, chỉ kịp nhìn thấy đó là mấy thanh inox cứng. Hiện mỗi lần nhớ lại tai nạn và hình ảnh người bạn bị thương nặng, H.T lại chảy nước mắt.

Một giáo viên có mặt tại bệnh viện cho biết, lúc đó là giờ nghỉ giải lao giữa tiết. Các giáo viên đang ở văn phòng bỗng thấy H.T chạy lên kêu cứu trong tình trạng bị thương vùng đầu, máu chảy nhiều. Thầy cô đã nhanh chóng dìu cháu đến trạm xá trường sơ cứu, đồng thời khẩn trương đưa các học sinh bị thương nhập viện. Tai nạn bất ngờ khiến cả trường lo lắng tập trung cấp cứu cho các em.

Nhân chứng tại hiện trường kể, trước khi tai nạn xảy ra có mấy học sinh nô nghịch trên hành lang, có tác động lên lan can. Một học sinh đã chới với theo hướng lan can rơi nhưng may được bạn kéo lại.

Lan can tầng 4 rơi xuống khiến 3 nữ sinh nhập viện. Ảnh: Tuyết Lan

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam tại hiện trường xảy ra tai nạn, đại diện Trường Đại học Vinh cho biết, hiện nhà trường đang phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra sự cố, điều tra nguyên nhân, đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống lan can, hành lang trường học.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, tòa nhà xảy ra tai nạn cao 5 tầng, các hành lang đều lắp camera. Đoạn lan can ở tầng 4 rơi xuống hiện vẫn để lại khoảng trống.

Sự việc gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh trong trường về chất lượng cơ sở vật chất và an toàn trường học.

Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh ra đời từ năm 2015 trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non thực hành và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Trường thực hiện chức năng chăm sóc giáo dục trẻ và học sinh, đồng thời là mô hình chuẩn trong công tác thực hành thực tập sư phạm cho sinh viên. Đây còn là nơi thí điểm, triển khai ứng dụng các nghiên cứu khoa học giáo dục của Trường Đại học Vinh. Hiện trường đào tạo các bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

Tác giả: Tuyết Lan

Nguồn tin: baophapluat.vn