Vụ lan can tầng 4 rơi xuống sân trường: Nữ sinh bị chấn thương sọ não, đã được phẫu thuật

Em N.N.H.Tr. - bị thương vùng đầu đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 14-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết các các sĩ đã phẫu thuật chấn thương sọ não cho em V.K.Q. - 15 tuổi, học sinh Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh.

Em Q. là một trong ba nữ sinh bị thương sau khi bị tấm lan can từ tầng 4 Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh rơi xuống sáng 14-4.

"Phần xương sọ não vỡ cắm vào tổn thương mạch máu não. Hiện tại các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đang ổn, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bệnh nhân", bác sĩ phẫu thuật cho hay.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, nữ sinh N.N.H.Tr. - bạn của Q. cũng đang được các bác sĩ điều trị, chăm sóc tích cực. Do bị mất máu, choáng và vết thương hở vùng đầu khoảng gần 10cm sau vụ việc, sau khi trải qua ca phẫu thuật, Tr. tuy đã tỉnh táo nhưng chưa thể trò chuyện được.

Theo lời kể của người thân của Tr., khoảng 9h45 sáng 14-4, khi bố mẹ đang đi làm thì nghe tin Tr. gặp tai nạn ở trường học.

Bố mẹ tức tốc tới bệnh viện thì Tr. đang được đưa vào cấp cứu cùng hai bạn học khác. Từ lúc xảy ra sự việc, các thầy cô giáo luôn ở bên cạnh để hỗ trợ, động viên Tr. ổn định sức khỏe, tâm lý.

Trong số ba nữ sinh bị nạn, sau khi được đưa tới Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, một em bị thương nhẹ đã được xuất viện. Riêng Q. chấn thương nặng nhất được chuyển qua Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An phẫu thuật.

Tấm lan can bằng inox tại hiện trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến 15h30 chiều 14-4 các bảo vệ Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh đang căng dây, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn. Lực lượng công an đã khám nghiệm xong hiện trường. Tấm lan can bằng inox rơi từ tầng 4 xuống vẫn đang được để tại đây.

Khoảng cách tấm lan can này rơi từ trên tầng 4 xuống mặt đất khoảng hơn 15m.

Dọc hành lang của các tầng học đều có camera an ninh. Phía công an cũng thu thập camera an ninh để điều tra vụ tai nạn.

Dự kiến trong chiều nay, đoàn công tác của Sở Xây dựng Nghệ An sẽ tới hiện trường kiểm tra các vấn đề về an toàn, kỹ thuật xây dựng.

Ban Giám hiệu Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh và Trường Đại học Vinh - đơn vị quản lý trường chưa có báo cáo về vụ việc.

Toàn bộ học sinh Trường Phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh nghỉ học chiều 14-4. Các cửa ra vào trường đang được niêm phong.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, khoảng 9h30 sáng 14-4, một nhóm học sinh chơi đùa trên tầng 4 Trường thực hành Sư phạm Đại học Vinh. Lúc này các em xô đẩy nhau đoạn gần lan can, khiến đoạn lan can làm bằng inox rơi xuống phía dưới. Đứng dưới sân trường trong giờ ra chơi có rất nhiều học sinh. Đoạn lan can rơi trúng nhóm nữ sinh làm ba em học sinh lớp 9 bị thương. Trong đó một nữ sinh bị chảy máu nhiều, bất tỉnh tại chỗ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ