Geovane chính thức có quốc tịch Việt Nam, ĐT Việt Nam có "tam tấu" Son - Hên - Tài Lộc

Từ Geovane Magno đến "Nguyễn Tài Lộc"

Trưa ngày 29/04/2026, thông tin từ lãnh đạo cấp cao CLB Ninh Bình xác nhận tiền đạo Geovane Magno đã chính thức sở hữu quốc tịch Việt Nam. Với tên gọi mới đầy ý nghĩa Nguyễn Tài Lộc, chân sút gốc Brazil không chỉ khẳng định sự gắn bó mật thiết với dải đất hình chữ S mà còn thắp lên hy vọng mới cho hàng công của "Những chiến binh Sao vàng".

Geovane chính thức có quốc tịch Việt Nam.

Thực tế, hành trình nhập tịch của Nguyễn Tài Lộc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Ngay từ tháng 9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp nhằm hỗ trợ tối đa các thủ tục pháp lý cho tiền đạo này. Đây là đề xuất mang tính chiến lược của HLV trưởng Kim Sang Sik, cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá rất cao tầm quan trọng của Geovane trong sơ đồ chiến thuật của mình.

Việc Nguyễn Tài Lộc chính thức trở thành công dân Việt Nam là lời giải cho bài toán nhân sự mà HLV Kim Sang Sik đã dày công xây dựng suốt thời gian qua.

"Bộ ba nguyên tử" và tham vọng bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Sự xuất hiện của Nguyễn Tài Lộc giúp ĐT Việt Nam hoàn thiện bộ khung tấn công trong mơ: Son – Hên – Lộc. Sự kết hợp giữa Xuân Son (Rafaelson), Hoàng Hên (Hendrio) và giờ là Tài Lộc (Geovane) được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 mà còn hướng tới những cột mốc lịch sử tại FIFA ASEAN Cup mùa giải đầu tiên.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các đồng đội tại CLB Ninh Bình, Tài Lộc còn là cái tên quá đỗi quen thuộc với người hâm mộ V-League. Kể từ mùa giải 2019/20, tiền đạo sinh năm 1994 đã kinh qua hàng loạt đội bóng lớn như Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Thể Công Viettel trước khi dừng chân tại Ninh Bình.

Với hơn 5 năm sinh sống và làm việc liên tục tại Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1994 gốc Brazil hoàn toàn đáp ứng các quy định khắt khe từ FIFA để khoác áo ĐTQG ngay lập tức. Tại V-League 2025/26, Tài Lộc đang duy trì phong độ cực cao trong màu áo CLB Ninh Bình với 7 pha lập công.

Cái tên Nguyễn Tài Lộc không chỉ mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng cho riêng cá nhân cầu thủ gốc Brazil, mà còn gửi gắm niềm tin về một kỷ nguyên thống trị mới của bóng đá Việt Nam tại khu vực. Với sự chuẩn bị bài bản về mặt nhân sự, ĐT Việt Nam đang cho thấy quyết tâm sắt đá trong việc chinh phục những đỉnh cao quốc tế trong tương lai gần.

Tác giả: Đăng Khoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn