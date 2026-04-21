ĐT Việt Nam vắng trụ cột ở AFF Cup 2026

Theo thông báo từ AFC, đội vô địch V.League sẽ trở lại AFC Champions League Elite mùa 2026/27. Dẫu vậy, CLB này sẽ phải bắt đầu hành trình từ vòng play-off. Trong khi đó, đội Á quân của V.League 2025/26 sẽ tham dự AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á). Cũng theo điều lệ, đội vô địch Cúp Quốc gia sẽ góp mặt tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á mùa tới.

Trong trường hợp đội vô địch cả V.League lẫn Cúp Quốc gia, CLB này sẽ tham dự cả AFC Champions League Elite và giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2026/27. Suất còn lại tham dự AFC Champions League Two thuộc về đội Á quân V.League. Tương tự, nếu vô địch Cúp Quốc gia và xếp Á quân V.League, CLB này sẽ tham dự giải vô địch CLB Đông Nam Á đồng thời góp mặt tại AFC Champions League Two. Suất đá play-off AFC Champions League Elite vẫn sẽ thuộc về đội vô địch V.League.

Việc đại diện V.League trở lại với giải đấu lớn nhất châu Á cấp CLB là một tín hiệu vui. Song điều này cũng đặt ra bài toán lớn cho đội tuyển Việt Nam khi bước vào AFF Cup 2026.

Cụ thể, ĐT Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á từ 24/7 đến 26/8. Trong khi đó, theo lịch trình mà AFC công bố, các vòng sơ loại AFC Champions League Elite sẽ diễn ra trong các ngày 28/7 (vòng 1), 4/8 (vòng 2), 11/8 (vòng 3).

Hiện chưa rõ đội vô địch V.League sẽ bắt đầu thi đấu từ vòng sơ loại nào của AFC Champions League. Song ngay từ giờ HLV Kim Sang Sik nên tính toán kế hoạch nhân sự, cho kịch bản thi đấu ở vòng bảng và bán kết, chung kết. Cụ thể, giai đoạn vòng bảng AFF Cup sẽ diễn ra từ 24/7 đến 8/8, trùng với thời gian đội vô địch V.League thi đấu vòng sơ loại AFC Champions League. Trong khi đó, vòng bán kết và chung kết AFF Cup sẽ diễn ra từ 15/8 đến 26/8. Đây là cơ hội để Việt Nam có đầy đủ hảo thủ nếu vượt qua vòng bảng.

Dựa trên tình hình hiện tại ở V.League 2025/26, đội vô địch có thể là CLB Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình hoặc Hà Nội. Ở lần tập trung gần nhất vào tháng 3/2026, đội bóng ngành công an đóng góp 7 đại diện. CLB Hà Nội cũng có 5 gương mặt được ông Kim lựa chọn. Trong khi đó, Thể Công Viettel và Ninh Bình cũng đóng góp Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Phạm Gia Hưng, Đặng Văn Lâm, Lê Ngọc Bảo.

Tại vòng bảng AFF Cup 2026, Việt Nam cùng bảng với Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn