‘Phù thủy phạt góc’ Lee Jung Soo xúc động chia tay ĐT Việt Nam

HLV Lee Jung Soo chính thức nói lời chia tay U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam bằng những dòng chia sẻ đầy xúc động. Cựu tuyển thủ ĐT Hàn Quốc cho biết quãng thời gian làm việc tại Việt Nam không chỉ là công việc, mà còn là hành trình gắn bó với những con người, những cảm xúc đặc biệt. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính tình cảm từ người hâm mộ đã trở thành nguồn động lực lớn nhất giúp mình vượt qua áp lực và thử thách.

“Thời gian được đồng hành cùng ĐT Việt Nam là những khoảnh khắc vô cùng quý giá trong cuộc đời tôi. Chính sự ủng hộ chân thành của các bạn đã giúp tôi luôn cố gắng hết mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả người hâm mộ Việt Nam”, HLV Lee chia sẻ.

HLV Lee Jung Soo trân trọng quãng thời gian làm việc ở ĐT Việt Nam.

Trước khi bén duyên với công tác huấn luyện, HLV Lee từng là một trong những hậu vệ hàng đầu của bóng đá Hàn Quốc. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông là ở World Cup 2010. Ông ghi hai bàn thắng quan trọng vào lưới Hy Lạp và Nigeria, góp công giúp ĐT Hàn Quốc giành vé vào vòng 16 đội. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ấy chính là nền tảng để ông mang đến những giá trị chuyên môn thiết thực khi làm việc tại Việt Nam.

Trong vai trò trợ lý của HLV Kim Sang Sik, HLV 46 tuổi này không phải là người xuất hiện nhiều trên truyền thông, nhưng lại để lại dấu ấn rõ nét trong chuyên môn. Ông được ví như “phù thủy phạt góc”, khi trực tiếp xây dựng và huấn luyện các phương án cố định cho đội tuyển.

HLV Lee Jung Soo xúc động nói về quãng thời gian làm việc ở Việt Nam: “Một phần trái tim tôi sẽ luôn ở lại với bóng đá Việt Nam. Những ký ức tại đây sẽ mãi là niềm tự hào lớn trong sự nghiệp của tôi”.

Bên cạnh đó, ông gửi lời cảm ơn tới LĐBĐ Việt Nam, các cầu thủ, đặc biệt là HLV HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đã luôn sát cánh trong suốt hành trình, góp phần xây dựng nên một tập thể gắn kết và giàu quyết tâm.

Sau khi chia tay Việt Nam, HLV Lee Jung Soo sẽ đảm nhận vai trò HLV trưởng của Kanchanaburi FC tại Thai League. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội để ông khẳng định năng lực ở vai trò mới. Sau những gì đã thể hiện tại Việt Nam, ông được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này “thoát hiểm” ở 3 vòng đấu cuối cùng.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn