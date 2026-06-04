Nữ nhân viên thử việc tử vong trong thang máy bệnh viện

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày 3/6, Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận phản ánh từ bộ phận giám sát của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàn Mỹ (đối tác cung cấp dịch vụ cho bệnh viện), về việc bà N.T.T (SN 1962, là nhân viên thử việc của Công ty Hoàn Mỹ) vắng mặt tại vị trí làm việc tại bệnh viện, đề nghị bệnh viện hỗ trợ xác minh, tìm kiếm.

Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Công ty Hoàn Mỹ, phía Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh đã khẩn trương cử người tham gia tìm kiếm.

Đến 9h15, bà N.T.T được phát hiện tại vị trí hố thang máy vận chuyển rác trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân. Nạn nhân lập tức được đưa đến Khoa Cấp cứu, kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: cand.vn