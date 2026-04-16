Cựu HLV ĐT Việt Nam dẫn dắt Ninh Bình

HLV Bae Ji Won được bổ nhiệm làm HLV trưởng của CLB Ninh Bình

Việc phân công lại vị trí trong BHL của Ninh Bình liên quan đến yêu cầu về bằng cấp huấn luyện theo quy định cấp phép mùa giải 2026/27. Trong trường hợp tham dự các đấu trường cấp châu lục, HLV trưởng bắt buộc phải sở hữu bằng HLV do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cấp. HLV Vũ Tiến Thành chưa đáp ứng được tiêu chí này, trong khi HLV Bae Ji Won đã sở hữu bằng Pro của AFC.

Được biết, ông Bae Ji Won đứng chức danh HLV trưởng của Ninh Bình trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm chuyên môn chính của đội bóng Cố đô vẫn sẽ là GĐKT Vũ Tiến Thành.

Ông Bae Ji Won không phải là cái tên xa lạ. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc này từng là trợ lý thể lực đắc lực, một "cánh tay phải" thực thụ của HLV Park Hang Seo trong giai đoạn hoàng kim của bóng đá Việt Nam năm 2018. Sau đó, ông sang Hong Kong làm việc ở hai CLB lớn nhất là Kitchee và Eastern. Năm 2022, ông trở lại Việt Nam làm việc cho Thể Công Viettel, trong đó có 6 tháng cuối năm 2022 giữ ghế HLV tạm quyền, trước khi rời đội vào tháng 12/2023.

Ông Vũ Tiến Thành lên làm GĐKT nhưng vẫn là người quyết chuyên môn chính của Ninh Bình ở phần còn lại của mùa giải - Ảnh: NB

Trước đó, HLV Vũ Tiến Thành được "biệt phái" từ HAGL tới Ninh Bình nhằm giúp đội tân binh V.League ổn định tình hình, thi đấu khởi sắc trong phần còn lại của mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của ông Thành, Ninh Bình đang đứng thứ 3 trên BXH với 34 điểm, đứng sau Thể Công Viettel (38 điểm), CAHN (45 điểm). Đội bóng Cố đô không còn nhiều cơ hội đua tranh vô địch nhưng họ vẫn nỗ lực để nằm trong tốp 3. Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng đã góp mặt ở bán kết Cúp QG. Đây là sân chơi mà đội bóng Cố đô đặt mục tiêu vô địch.

Theo nguồn tin của Bongdaplus, việc sử dụng HLV Bae Ji Won ngồi vào ghế HLV trưởng chỉ là phương án tạm thời của Ninh Bình. Được biết, Ninh Bình đã nhắm tới một nhà cầm quân đẳng cấp về dẫn dắt đội bóng trong mùa giải tới. Đây là bản hợp đồng cực chất lượng, nhận được sự kỳ vọng lớn của BLĐ đội bóng Cố đô.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn